Karlos Arguiñano aclara su futuro en televisión y habla sobre su retirada: «Llevo tantísimos años…»

El maestro de los fogones (y de la tele) Karlos Arguiñano es un rostro habitual de 'El Hormiguero'. El cocinero vuelve cada tanto al programa de Antena 3, como hizo este jueves 5 de junio para ponerle fundamento al último programa de la semana. La diferencia es que esta vez lo acompañaba su hijo, Joseba. Padre e hijo compartieron plató, donde se presentaron con sendos regalos para Pablo Motos. «Yo te traigo de lo que veo que andas flojo. Tengo 50 gallinas y el lunes les dije que pusieran huevos para ti», comentó Karlos. «Me hace mucha ilusión, porque el 50% de mi alimentación son huevos y pollo», aceptaba el de Requena.

Desde hace unos años, ambos invitados trabajan juntos en ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’. Un tándem que ha recibido la aprobación unánime del público. De hecho, como resaltó Pablo Motos, desde que el heredero de Arguiñano se incorporó al programa, las audiencias han mejorado todavía más. «Esto está siendo así. La savia nueva es lo que tiene. Yo estoy fresco, pero como una acelga. La lechuga tiene ese brillo», valoró el cocinero veterano con su inagotable sentido del humor.

A su modo de ver, la presencia de Joseba en el ya de por sí exitoso formato le ha dado frescor. «Estoy bien, no estoy para tirar todavía… Pero su incorporación ha sido un empujón, tanto para el programa como para mi mismo. Dentro de un mes cumplo 36 años en televisión», añadió. Y lo que le queda, porque Arguiñano no tiene intención de retirarse y así lo dejó claro en 'El Hormiguero'. «Llevo tantísimos años… y todavía voy a seguir, ¡cuidado!».

Cómo es Karlos Arguiñano como padre

Además de co-presentar 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', el quinto de los siete hijos del chef, se ha hecho un nombre dentro de la cocina vasca y conduce en ETB otro programa que también lo revienta «¿En la calle quién tiene más éxito de los dos?», quiso averiguar el anfitrión.

Pero Joseba Arguiñano señaló sin pensárselo a su padre. «El aita sin ninguna duda. El aita mueve masas, yo soy una hormiga al lado de él. Yo lo que hago es disfrutar, enseñar a la gente lo que he aprendido y luego la gente en la calle nos quieren un montón. Pero a mi me quieren un montón porque al aita le han querido tanto que dicen 'ostras, el hijo de Karlos, cómo se parecen'», aseguró. «Eso sí que me hace ilusión», señaló el aludido.

El guipuzcoano presumió orgulloso de su retoño, afirmando incluso que «es mucho mejor cocinero que yo». «Lo hace tan fácil y hace cocina tan variada. Tiene una mano fuera de lo normal».

La incorporación de Joseba Arguiñano en el programa de @karguinano, “Cocina abierta de Karlos Arguiñano” #ArguiñanoEH pic.twitter.com/S4PkN6B6KC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 5, 2025

Joseba, por su parte, también destacó todo lo que ha aprendido de su padre. «Siempre nos ha dado consejos, pero siempre nos ha dejado hacer lo que hemos querido. Al final es un consejo muy bueno de tus padres que te tropieces con tus piedras y aprendas de lo tuyo. Así vas para adelante en la vida. Y la verdad que el aita, la ama, mi tía, los hermanos siempre han estado para apoyar… Entre todos he salido bien».

«Alguna vez les he dicho lo que no tienen que hacer, pero lo que tienen que hacer, no. Jamás. Y les va a todos muy bien y están todos trabajando», confirmó el patriarca. Eso sí, no siempre ha estado de acuerdo el cocinero con las decisiones de su retoño. Principalmente, cuando se fue de repente a estudiar inglés a Australia. «Ahí sí que me la metió… Cuéntales lo primero que hiciste cuando llegaste», comentó.

Este reconoció que sin perder el tiempo, aterrizó y compró un coche «para moverme a pillar olas», reconoció. Como señaló el presentador, lo que en realidad pretendía Joseba Arguiñano mudándose a Australia era hacer surf. «Of course», confirmó en inglés. «Que quedara constancia sobre todo que algo aprendí».