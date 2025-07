Julián Contreras señala el «elemento clave» que cuestiona la acción policial con Cayetano: «Hay cosas raras»

Cayetano Rivera está siendo el nombre propio de las tertulias de corazón de esta semana. Y es que, el altercado que protagonizó en la madrugada del domingo en un establecimiento de Madrid, sigue siendo mecha con la que prender las mesas de los diferentes programas de televisión. Así, en 'En boca de todos' (Cuatro), Nacho Abad ha contado con Julián Contreras, hermano de Cayetano, para conocer su perspectiva sobre el caso. Una visión con la que el invitado ha dejado claro que no le cuadran algunas cosas y ha dejado constancia del porqué tiene la mosca detrás de la oreja.

'En boca de todos' abordaba el caso de Cayetano Rivera, cuando conectaba en directo con Julián Contreras Jr. que nada más empezar dejaba claro que tras escuchar al abogado de su hermano se había quedado 'mosqueado'. «Después de escuchar a Joaquín, me resulta todo mucho más raro de lo que por sí es», comenzaba afirmando el invitado del programa de Cuatro. «Porque hay elementos que a mí se me escapan y quiero recuperar una cosa que... pero a mí me falta un elemento clave entre que llega la Policía y Cayetano termina esposado. Eso es lo que no consigo enterarme o que alguien me explique», comentaba Julián Contreras ante las cámaras del programa de la cadena de Mediaset.

«Lo que sí creo es que hay una mala conducta por parte de todas las partes, es decir, que una parte sea desproporcionada, que la otra parte reaccione mal y todo se vuelva un caos porque realmente que tú estés pidiendo unas hamburguesas y termines esposado por detrás sí o no, no se sabe tirado en el suelo, es bastante sorprendente», se cuestionaba Julián Contreras sobre el altercado protagonizado por Cayetano Rivera que pasaba a poner el foco en toda la repercusión mediática del caso.

«Lo que se genera alrededor es desproporcionado», afirmaba el invitado de 'En boca de todos' que para finalizar su paso por el programa se plantaba ante lo que había escuchado de su hermano.

«Pero, lo que no me parece correcto es que luego sea un expediente que te lastra para siempre que en el caso de Cayetano estoy viendo claro que es torero, es violento, es tal, es cual, ya estoy viendo ramificaciones políticas que no vienen a cuento», se plantaba Julián Contreras Jr. en 'En boca de todos'.