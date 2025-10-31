Suscríbete a
Pasapalabra

Una jugada 'kamikaze' sentencia a Rosa en el 'Rosco' y la deja sin opciones frente a Manu

El concurso de Antena 3 ha celebrado un especial de Halloween con un bote en juego de 2.326.000 euros

'Pasapalabra' rompe todos los récords: pone en juego el mayor bote de su historia

Manu y Rosa en el especial de Halloween de 'Pasapalabra'
María Robert

'Pasapalabra' despidió este viernes 31 un mes de octubre que ha sido antológico en lo que a récords se refiere. Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han marcado un triplete de hazañas en el espacio de Antena 3: formando el ... duelo más longevo, convirtiéndose el madrileño en el concursante con más programas acumulados, y, por último, jugando por el bote más alto.

