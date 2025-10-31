Una jugada 'kamikaze' sentencia a Rosa en el 'Rosco' y la deja sin opciones frente a Manu

'Pasapalabra' despidió este viernes 31 un mes de octubre que ha sido antológico en lo que a récords se refiere. Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han marcado un triplete de hazañas en el espacio de Antena 3: formando el ... duelo más longevo, convirtiéndose el madrileño en el concursante con más programas acumulados, y, por último, jugando por el bote más alto.

Aunque en el transcurso de las 242 entregas que llevan juntos ya habían conseguido otros tantos hitos, juntos y por separado. La coruñesa puede presumir, hasta la fecha, de ser la única mujer bicentenaria. Además, no solo protagonizan el cara a cara más largo de 'Pasapalabra', sino también el más igualado: en los últimos programas la pareja firmó el empate número 70 en el 'Rosco', una marca que Rafa Castaño y Orestes Barbero ostentaban con 64 veces quedando en tablas en sus 196 duelos en el concurso conducido por Roberto Leal.

'Pasapalabra' celebra Halloween con un especial

Una celebración más especial si cabe por coincidir con la tarde más terroríficamente entretenida de 'Pasapalabra': el especial Halloween. Para la ocasión, el presentador se transformó vampiro muerto desde hace más 600 años, y los invitados, en la Reina Malvada de Blancanieves, Fétido de la familia Addams, Carrie y Frankestein.

Saber que están en juego 2.326.000 euros… ¡eso sí que da miedo! En una tarde tan insospechada… ¿viviremos alguna sorpresa? ¿Algún susto? 💰🔥 #PasapalabraHalloween



Aunque para suspense, el que sirven Manu y Rosa en cada 'Rosco'. Tras una primera vuelta marcada por la prudencia, el madrileño tomó la delantera colocándose en 21 aciertos. Su rival no tardó en alcanzarlo, pero, igual que la tarde anterior, ninguno se conformó con el empate. Las tornas se dieron la vuelta y esta vez fue la coruñesa la que se arriesgó y falló. La misma jugada que al madrileño le costó el día antes la 'Silla Azul'. En ese punto, Rosa necesitaba por lo menos una casilla más en verde de las tres que le quedaban por completar. Una segunda palabra errada prácticamente la dejaron sin opciones de remontar.

Si bien ya tenía ganada la partida por no haber acumulado ningún error, Manu fue a por el bote de 2.326.000 euros. Un fallo del madrileño, que se plantó tras comenterlo, provocó que una tarde más, el premio de 'Pasapalabra' siga creciendo.