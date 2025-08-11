Jubilados, con 1.200 euros de pensión y viviendo una vida de lujo: este es el truco

Llegó la hora para Rafael Ruiz, un mallorquín que accedió a la jubilación y que se quedó sorprendido «al ver la pensión que se me quedaba, que eran 1.200 euros». Así lo ha contado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha apuntado que al ver lo que iba a cobrar se preocupó, al no saber cómo iba a vivir. Esto teniendo en cuenta que «en Mallorca no encuentras alquiler por menos de 1.000 euros, así que era difícil la situación». En ese momento, hace un año, conoció a la que ahora es su pareja a través de Internet, una tailandesa que, al saber de su panorama, le aconsejó hacer las maletas y poner rumbo a su país.

Dicho y hecho. Rafael voló a Tailandia y ahora vive allí, consiguiendo incluso ahorrar. «Salgo a comer, puedo viajar un poco, pago mi alquiler, tengo mi seguro médico privado por si me pasara algo… ¡En España habría resultado imposible!», ha explicado a Pepa Romero en conexión desde su lugar de residencia. A su lado su mujer, la que le habló de que «por 140 euros podría alquilarse algo aquí». Y dicho y hecho. Está abonando 100 euros por el lugar donde vive, «una mansión», ha dicho entre bromas, y anima a todo el mundo a seguir sus pasos.

Pepa Romero, al frente del programa, ha explicado que actualmente se calcula que hay alrededor de 200.000 españoles que han decidido irse de España tras la jubilación. «Hace unos meses le busqué a un conocido una vivienda por 85 euros, ¿cuánto vale cualquier habitación en nuestro país?», ha replicado ante la cámara.

En el plató estaba Rubén de Gracia, economista que suele colaborar con el equipo de Sonsoles Ónega y Pepa Romero. Este ha destacado que hay varios países que «quieren atraer a los jubilados españoles, por esas pensiones». Ha citado los casos de Chipre, Costa Riva, Filipinas… «Suele pedirse una cantidad mínima de pensión, que suele ser de 900 euros, que no tengan delitos y un historial sin mancha, ningún antecedente penal, y normalmente se exige que se hagan un seguro médico», han comentado durante el programa.

El lado opuesto desea balance es el caso de Marín Dávila, otro jubilado español. Este no llega a final de mes pero se niega a hacer las maletas: «No me compensaría. Prefiero tener cerca a mi gente, a mis hijos y mis nietos».