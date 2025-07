Un jubilado, que repite por tercera vez, espanta a su cita con una impactante confesión sexual: «No sé si estoy para esos trotes»

Paco (74) aplicó a rajatabla el refrán de 'a la tercera va la vencida' para encontrar el amor en 'First Dates'. Por algo este mallorquín jubilado no se dio por vencido pese a haber visitado el restaurante de citas de Cuatro dos ocasiones anteriormente sin éxito: las mujeres que conoció no le seguían el ritmo. Confiado en que sería la buena, el soltero hizo su tercer intento de dar por fin con su media naranja en la velada del martes 8 de julio.

La edad no puede con el jubilado, que sigue yendo cada fin de semana a la discoteca. «Y si no hay 50 personas que me saludan porque Paco es Paco, es único», presumió ante las cámaras. El baile es lo más importante para él en la vida, solo por detrás de la salud, y le encanta el deporte. «Me mantengo porque soy sano desde la uña del pie hasta el moño», reiteró durante su tercera presentación en el programa.

Es por eso que, en el amor, el principal requisito que busca en su pareja es que sea una mujer que le siga el ritmo. Y así lo afirmó. «Las mujeres me gustan activas, no pasivas. En todos los sentidos. Que quede claro», subrayó con una sonrisa.

Noticia Relacionada Una soltera critica el aspecto físico de su cita nada más verlo de forma implacable: «Se me parece a Cantinflas» María Robert Begoña soñaba con un 'macho men' que se pareciera al protagonista de 'Crónicas vampíricas', pero Fernando, un apasionado de los vikingos, no le recordó ni a Ian Somerhalder ni tampoco a Ragnar Lothbrok

Paco conoció a Rosa (74), una vigilante jubilada de Menorca que se definió como «clásica pero moderna». La soltera se quedó extrañada a primera vista. «¿Nos conocemos? Creo que lo conozco. Me suena muchísimo tu cara», escudriñó. Carlos Sobera le explicó el porqué. «Es la tercera vez que viene a 'First Dates'».

A Paco le encantó el físico de Rosa, pero cuando supo que además le encantaba bailar, el senderismo, el aquagym… quedó encantado de haber conocido a una mujer todoterreno como él. Y fue recíproco. «Es un señor espectacular ¿Qué quieres que te diga? No me lo esperaba así», chismorreó a cámara.

Paco y Rosa parecían, de entrada, tal para cual. El soltero desde luego lo tuvo claro desde el comienzo de la cena y no paró de tirarle los trastos. «A la tercera será la vencida. Rosa, no me falles», le pidió. «Él es muy pícaro y muy divertido. Con él uno no se aburre», admitió la mujer.

Paco, un hombre muy activo en todos los ámbitos

Juntos se rieron de lo lindo y disfrutaron de la cena. Los dos coincidieron en que habían pasado una noche perfecta. Pero tanto insistió el mallorquín en que necesitaba a una persona movida, que al final Rosa acabó dándose cuenta de que no funcionarían en el plano sentimental.

Casi al final de la cita, Paco quiso saber el rol de su pretendienta en el tema sexual, dejándole claro que él es una persona muy activa, que «como no lo haga cada día, malo».

La pareja en el reservado Cuatro

«Yo soy normal, del medio. Ahora tómatelo como quieras» aseguraba ella, que justo después de la conversación sobre la cama le contaba sus dudas al equipo de 'First Dates'. «Yo no sé si estoy para esos trotes. A esta edad y que hace más de seis o siete años que no tengo sexo… La verdad que es que ahora mismo, así de pronto, me para un poco», reconocía Rosa.

En la intimidad del reservado, sin embargo, la velada concluía con un animado baile con el que se lo pasaron bomba. Paco no tuvo dudas cuando le tocó decidir si quería una segunda cita. Por eso se llevaba un gran chasco con el 'no' de la menorquina, quien lo mandaba directamente a la 'friendzone'. «Me has encantado, me ha gustado muchísimo bailar contigo, me encantas… Pero como pareja no, como amistad sí. Un buen amigo como tú me hace mucha falta».