Un jubilado explica a Sonsoles Ónega por qué no está de acuerdo con su pensión de 2.500 euros al mes

«Pensionistas más ricos y jóvenes cada vez más pobres». Así arrancaba el debate en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) sobre la pensión media que cobran en España los jubilados y cómo están los sueldos de los más jóvenes. El veredicto, según el economista Rubén de Gracia, es que hay mucha diferencia entre unos y otros pero se debe a aspectos coyunturales de la economía española y a cómo se gestionan estas partidas en los presupuestos del estado. Para poner de relieve ese desnivel, Sonsoles Ónega ha contado tanto en plató como en conexión en directo con varias personas, tanto mayores de 65 años como gente joven, para contextualizar esta situación que se ha querido abordar este lunes.

Curro Cordero ha sido uno de los pensionistas que ha querido estar en el plató con la presentadora, el economista y otros compañeros de tertulia: «Tengo más pensión que el sueldo de mis hijas y encima dispongo de 24 horas al día para dedicarlo a lo que me llame la atención». En paralelo, el equipo de redacción ha ido dando apuntes sobre las medias de ingresos de mayores, tercera edad, y quienes apenas arrancan su carrera profesional: «Los nuevos jubilados cobran de media 1.750 euros y los trabajadores menores de 35 en torno a 1.670 euros brutos al mes». Para remarcar lo que estaría ocurriendo, en 'Y Ahora Sonsoles' han apostillado otro aspecto: «Los jóvenes han perdido un 3% de renta desde 2008, son más pobres, mientras que los jubilados han ganado un 18% extra».

Junto a Curro, también a la mesa de debate, María González. Ella ha hecho la comparativa con lo que ingresa su abuelo tras acceder a la jubilación, refiriendo que él gana más. Otro de los casos de estas generaciones que ven el dejar de trabajar a largo plazo, desde la barrera, ha sido José Manuel Morales. «No cobro mi mil euros y tengo que vivir con mis padres», ha afirmado. «Y eso que he tenido muchos trabajos, ¿eh? A este paso no voy a poder salir de casa, viendo como están las cosas», ha añadido el entrevistado.

Sonsoles Ónega seguía esas intervenciones al detalle: «Pensionistas más ricos y jóvenes cada vez más pobres». María Manjavacas ha roto una lanza a favor de lo que está sucediendo: «Los jubilados no son responsables de la precariedad laboral actual ni de los bajos sueldos. Se está alineando un enfrentamiento generacional que no corresponde. Yo no quiero que mi nómina al jubilarme se vea afectada, pero también quiero que mis hijas cobren un sueldo justo», ha sentenciado.

Pedro Conde es otro de los jubilados que ha querido intervenir en directo, desde casa. Este ha sido tajante al compartir lo que opina sobre los 2.500 euros que cobra ahora mismo de pensión: «No puede ser que esté sucediendo esto, que el sueldo de i hija es 400 euros menor que el mío y trabajamos en lo mismo».