Juan del Val, tajante sobre el negocio de la vivienda y la especulación en España: «La gente que tenga un dinero...»

Juan del Val, tajante sobre quienes invierten en vivienda en España

España necesita construir viviendas para alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda y, en consecuencia, que los precios sean más accesibles.

Sin embargo, a la hora de analizar este problema que sacude nuestro país muchos ponen el foco en la especulación y en quienes compran bienes baratos para ponerlos en el mercado sacándoles una rentabilidad mucho mayor. De fondo, las consignas de que la vivienda es un derecho reconocido.

Durante el fin de semana en el programa de 'La Roca' en La Sexta pusieron el foco en aquellos que venden pisos okupados. Destacaban que, por lo general, el inversor intenta llegar a un acuerdo económico con los ocupantes para tratar de conseguir el inmueble. Posteriormente, estas personas suelen reformarlo y ponerlo en alquiler o venta con el objetivo de sacar un beneficio económico.

Juan del Val, tajante sobre la especulación en España

Inevitablemente, en el debate se situó sobre las practicas 'moralmente aceptables' y la especulación. Sobre ello se manifestó el escritor Juan del Val, que fue claro y conciso sobre el asunto.

El colaborador del programa quiso dejar claro que es «completamente contrario a la especulación», pero también puso sobre la mesa el derecho a invertir de personas que disponen del capital necesario.

Pese a que Del Val destaca que «la regulación debería ser muchísimo mayor de la que es», también señala que «una cosa es especular y otra invertir»: «La gente que tenga un dinero lo podrá invertir en poner un negocio o comprar una vivienda más barata».

Asimismo, insistió en que hay fórmulas totalmente legales como la nuda propiedad que consiste en que se compra una vivienda con los propietarios dentro y el comprador tiene que esperar a que estos fallezcan: «Sabes que te va a costar muchísimo más barato».

Mientras Juan del Val defendía esta postura, otros colaboradores del programa criticaban que cualquier acción de sacar un beneficio económico a una vivienda es especular y por ello pedían un control mucho mayor sobre este asunto.