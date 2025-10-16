Juan del Val revela la verdad tras su emotiva dedicatoria a Nuria Roca en los Premios Planeta: «Me temía que...»

El Premio Planeta ya tiene ganador. Juan del Val, conocido escritor y colaborador de programas como 'El Hormiguero' (Antena 3) o 'La Roca' (La Sexta), se alzaba con el importante galardón por su obra ' Vera, una historia de amor', un libro escrito bajo ... el pseudónimo Elvira Torres. Con las emociones a flor de piel el autor dedicó el premio a su mujer Nuria Roca con unas emotivas palabras de las que este jueves ha hecho una confesión en 'Espejo Público'.

Con Juan del Val como flamante ganador del Premio Planeta esperando, 'Espejo Público' paralizaba la tertulia política para entrevistarlo y conocer cómo se sentía. «Es una sensación que tenemos todos los escritores que acudimos casi todos los años a la entrega de los Premios Planeta. Es un sueño que dices que a lo mejor algún día se produce. Era un milagro que decidí disfrutar», señalaba el escritor sobre la incredulidad de verse ganador del galardón. «Es una emoción permanente que casi no puedes exteriorizar demasiado. Hay como una especia de satisfacción tan grande que es irreconocible, si tengo que definirlo con alguna palabra es emoción», manifestaba el tertuliano a Susanna Griso que se hacía eco de las palabras de este en su discurso en las que desvelaba su «pasado como albañil».

«La vida es muy bonita porque nunca se sabe y el futuro depara cosas inesperadas. Ese cambio, esa evolución de las cosas de las personas a medida que le pasan cosas se ven en mis novelas y creo que ayer era un momento muy importante porque había una distancia sideral entre lo que fui en un momento de mi vida y lo que era anoche en ese lugar tan fantástico y recibiendo, como digo, ese premio casi milagroso», apuntaba sobre este aspecto Juan del Val que no se escapaba de la pregunta más personal y que tenía que ver con su bonita dedicatoria a Nuria Roca en su discurso.

«Me costó, se ve la voz ahí un poquito, me costó terminar», se sinceraba Juan del Val con Susanna Griso. «Evidentemente, preferí citarla al final porque si hubiera dicho eso que quería decir, que es cierto, al principio el discurso se hubiera acabado inmediatamente», reconocía el escritor ante las cámaras de 'Espejo Público'. «Creo que lo pensé bien y la dejé para el final. Me temía que ahí la emoción se iba a apoderar de mí, pero creo que era algo que me apetecía sentir y compartir con la gente que nos une», revelaba el tertuliano. «Al final he escrito una novela que se llama 'Vera, una historia de amor' y hay que conocer el amor en todas su vertientes y yo afortunadamente lo conozco bien», zanjaba Juan del Val sobre su dedicatoria a Nuria Roca en la gala de los Premios Planeta.