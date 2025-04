Juan del Val opina sin filtros sobre que Pablo Iglesias pida dinero a la gente para ampliar su bar: «Les tenía que timar más»

Pablo Iglesias sorprendía hace unos días al lanzar una colecta vía 'crowdfunding' para ampliar el bar que abrió hace unos meses en Madrid, la taberna Garibaldi, donde presentó este miércoles su nuevo libro, 'Enemigos Íntimos'. El exvicepresidente del Gobierno, uno de los socios fundadores de este negocio, pidió a sus seguidores ayuda para financiar este proyecto que permita comprar un local más grande para acoger «más eventos e iniciativas políticas y culturales».

«Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente», detallaban en el perfil de X (antes Twitter) del establecimiento. Para comprar este nuevo local en la capital que sustituya al del barrio de Lavapiés, aspiran a conseguir un mínimo de 137.996 euros gracias al apoyo económico de los «amigos y amigas de la taberna Garibaldi y toda la gente interesada en la cultura alternativa».

Buscamos un local más amplio para poder acoger más iniciativas culturales y actos políticos… Y todo gracias Martinez (el facha) Almeida …



Sin embargo, lo más sorprendente de la iniciativa de financiación han sido las 'recompensas' que Pablo Iglesias promete a aquellos ciudadanos que se conviertan en mecenas de este nuevo proyecto empresarial. Según recogen, aquellos que aporten 25 euros recibirán un email de agradecimiento de Iglesias; los que ofrezcan 50 euros recibirán una foto de los socios de la taberna Garibaldi; quienes superen los 150 euros podrán disfrutar de un vídeo exclusivo en el que el expolítico les da las gracias; y aquellos que donen más de 250 euros podrán tener en su poder un vídeo personalizado en el que el exlíder de Podemos les canta una canción.

Este tema no ha estado exento de polémica y, por supuesto, ha formado parte de las mesas de actualidad de muchos platós de televisión. Uno de los que ha tratado el asunto de lleno ha sido 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, que puso sobre la mesa el 'crowdfuding' de Pablo Iglesias en la tertulia de los jueves, donde participan cada semana Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó.

La tertulia de 'El Hormiguero' se moja con el 'crowdfunding' para el bar de Pablo Iglesias

«El país está muy raro. Ahora mismo Pablo Iglesias está pidiendo dinero porque quiere un bar más grande», comentó el presentador en el programa de este jueves, pidiendo su opinión a los contertulios. Cristina Pardo y Tamara Falcó recordaron que la propuesta «es para combatir el fascismo»: «¡Desde el bar!», decía Nuria Roca por su parte.

Motos quiso exponer la situación ante los espectadores, recordando que el exlíder de Podemos «quiere recaudar 146.000 euros para llevar a un local mayor su taberna para combatir el fascismo». «Yo me quiero ir a Maldivas para combatir el fascismo y si me podéis dar vuestro dinero, os lo agradezco», llegaba a decir con sorna el presentador de 'El Hormiguero'.

El giro llega, según Motos, con las recompensas que este ofrece a quienes colaboren con dinero para financiar el bar: «Si mandas 25 euros te mandan un correo electrónico. Si donas 50 euros te mandan una foto de los socios saludando. Si donas 150, un vídeo. Y si donas 250, te envían una canción. Que yo voy a mandar 250 porque quiero que me la envíen», decía entre risas el de Requena, preguntándose si sería creada con Inteligencia Artificial.

Por su parte, Cristina Pardo mostraba su indignación ante este crowdfunding: «Lo que más me chirría de esto es que ellos que vinieron para representar a las clases más bajas, al final, las están esquilmando. Les piden para el canal de YouTube, para el bar... Me choca que esté tirando todo el rato de las donaciones», lamentaba la presentadora sobre esta petición de Pablo Iglesias para adquirir un establecimiento más grande.

La reflexión de Juan del Val sobre que Pablo Iglesias pida dinero para ampliar su taberna

Una reflexión a la que no dudó en contestar Juan del Val, con una dura crítica para aquellos que colaboran con el exdirigente político: «¿Sabes por qué te choca? Porque no tienes sensibilidad para combatir el fascismo», respondía de forma rotunda el escritor, antes de pasar a exponer su opinión sobre lo sucedido con la taberna Garibaldi.

«Yo no simpatizo con el que timan. Que cada uno done lo que quiera. Si tú crees que este señor va a ampliar el bar para combatir el fascismo, pues allá tú. Dona los 250 euros y ponte muy contento cuando Pablo Iglesias te mande una canción. No lo entiendo. Les tenía que timar más», sentenciaba el presentador de televisión.

Nuria Roca añadía que lo más sorprendente de todo es que «la gente que va a aportar ese dinero se está creyendo que desde su taberna va a combatir el fascismo». «Los políticos están acostumbrados a lanzar mensajes creyendo que los de en frente o quienes lo compran son retrasados», recordaba la periodista, a la que su marido le recordaba que Iglesias ya había «recaudado 16.000 euros» en apenas unas horas.