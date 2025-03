Juan del Val opina alto y claro sobre la absolución de Dani Alves

El viernes a eso del mediodía saltaba la noticia de que el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual. Así, con la inesperada última hora, programas de la televisión como 'Vamos a ver', 'El programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público' cambiaban sus escaletas y se centraban en analizar la sentencia, que ha seguido siendo tema de conversación durante todo el fin de semana en espacios como 'La Roca' (La Sexta), en donde Juan del Val ha opinado alto y claro sobre esta.

«Lo primero, creo que hay que tener muchísimos más conocimientos jurídicos para entender esa discrepancia entre un tribunal y otro y haber qué pasa con el siguiente, por lo tanto, yo no me voy a meter ahí», comenzaba diciendo Juan del Val sobre la sentencia del TSJC sobre Dani Alves antes de pasar a ofrecer su postura sobre el tema

«Yo como cualquiera, no sé lo que ocurrió allí», apuntaba el colaborador de 'La Roca'. «Y yo me alegro mucho que se ponga en valor la presunción de inocencia», subrayaba Juan del Val ante las cámaras del espacio de La Sexta, que daba un giro a lo que parecía que iba a ser su línea argumental.

«Ahora bien, que sinceramente no entiendo, me parece muy peligrosa, en el sentido que me parece un retroceso muy importante para animar a las mujeres a que denuncien delitos reales», manifestaba el colaborador de 'La Roca'. «Si, por supuesto, cuando se cierra una puerta no se sabe qué está pasando, pues, hombre, debe prevalecer la presunción de inocencia. Pero, es que, claro, en que en 20 minutos yo puedo cambiar mi opinión varias veces. Y, perdonarme el término, si alguien no revienta a una mujer, donde haya pruebas forenses inequívocas, donde esto ha sucedido así, me parece que lo tiene muy difícil la mujer y esto no es poner en cuestión esta sentencia que estará argumentadísima, además, hay dos juezas progresistas, que yo no lo pongo en duda, pero esto me lleva a pensar que genera un precedente peligroso para que las mujeres denuncien», sentenciaba Juan del Val sobre la sentencia de Dani Alves.