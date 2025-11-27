Juan De Dios De la Calzada, capitán jefe en Líbano, explica cómo funciona la sanidad dentro de esta base: «Cuando necesitamos un diagnóstico...»

Suscríbete a
Escucha las noticias de este jueves 27 de noviembre

Son muchas personas al servicio de España y cada uno con su misión clara

Militares españoles destinados en Líbano explican cómo es su vida en esta base militar: «Es más grande que muchos pueblos de la zona»

I. A

La base Miguel de Cervantes es una pequeña ciudad en medio del desierto en el Líbano, junto a la frontera con Israel. Forman parte de la misión de Naciones Unidas (UNIFIL)

El objetivo de los militares desplazados hasta ahí es bastante claro: ... controlar la ensión entre ambos países en un momento crucial. Las tropas españolas que trabajan sobre el terreno ponen a diario su vida en peligro. Se estructuran en diferentes grupos para dar respuesta a las necesidades que se dan, tanto de seguridad propia como de civiles que viven en la zona y dotando de asistencia médica y sanitaria a quienes están allí.

