Juan De Dios De la Calzada, capitán jefe en Líbano, explica cómo funciona la sanidad dentro de esta base: «Cuando necesitamos un diagnóstico...»

La base Miguel de Cervantes es una pequeña ciudad en medio del desierto en el Líbano, junto a la frontera con Israel. Forman parte de la misión de Naciones Unidas (UNIFIL)

El objetivo de los militares desplazados hasta ahí es bastante claro: ... controlar la ensión entre ambos países en un momento crucial. Las tropas españolas que trabajan sobre el terreno ponen a diario su vida en peligro. Se estructuran en diferentes grupos para dar respuesta a las necesidades que se dan, tanto de seguridad propia como de civiles que viven en la zona y dotando de asistencia médica y sanitaria a quienes están allí.

En la base principal conviven alrededor de 650 hombres y mujeres. Desde allí, controlan y monitorizan todos los movimientos de Israel en la parte norte de la frontera. La misión implica una vigilancia constante y un trabajo logístico y de mantenimiento permanente para que todo funcione correctamente día y noche. Cómo funciona la sanidad en primera línea Son muchas personas al servicio de España y cada uno con su misión clara. Uno de los profesionales que forman parte de este destacamento y que ha compartido con reporteros de 'Informativos Telecinco' es Juan De Dios De la Calzada, capitán jefe en Líbano, que explica cómo funciona la sanidad dentro de esta base y cómo es la forma de coordinar los diagnósticos con Madrid, en concreto, con el Hospital Gómez Ulla. «En cuanto a la telemedicina, la función que tenemos es que, cuando hay cualquier duda o necesitamos un diagnóstico porque no tenemos las pruebas suficientes, contactamos a través de una petición escrita que hace el teniente enfermero a la especialidad pertinente y se nos cita a una hora un día para intentar dar solución al problema médico», indica el capitán jefe de Sanidad. El capitán concluye que valoran si se puede «tratar aquí al paciente o necesitamos derivarlo a hospitales externos con los que tenemos concierto por medio de UNIFIL». Los soldados españoles en el Líbano pasan seis meses fuera de sus familias, con apoyo médico avanzado que permite contacto directo con hospitales en España para confirmar diagnósticos complejos. También realizan desde pequeños arreglos hasta grandes obras en la base para mantener las condiciones óptimas para la misión, manejando el estrés con momentos para despejar la mente y mantener la eficacia en la primera línea del frente.

