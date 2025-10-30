Un joven mallorquín de 28 años enfermo de cáncer, a expensas de que Sanidad de luz verde a su tratamiento: «Me han querido desahuciar»

Quesada, que vive en Palma de Mallorca, ha aprovechado las redes sociales para convertirse en altavoz «de personas como yo, enfermos de cáncer de hígado en estas circunstancias, porque se suelen dar los casos por perdido y ni se tratan. Como se prevé por estadística que la esperanza de vida es de 12 o 15 meses pues no se trata». Al escuchar estas palabras Joaquín Prat se ha mostrado contrariado: «¿Pero cómo va a ser? Pues si te quedan 12 o 15 meses, ese tiempo que tienes para seguir disfrutando de la vida, de los besos de tus niños, del cariño de tu mujer, de toda tu familia…».
De momento su diagnóstico parece ser mejor que el que le dieron ese 5 de junio que jamás olvidará. «La inflamación ha bajado mucho y parece que va como remitiendo, así que estoy esperando que den el ok a la medicación, que de verdad cuento con que será así, pero quiero concienciar a todo el mundo sobre lo que sufrimos personas como yo», ha referido. El próximo lunes 3 de noviembre recibirá la noticia de si le subvencionan la medicación que requiere o no, pero él insiste en que espera que la respuesta sea positiva. «Solo quiero, de verdad, que todo el mundo en mi situación, independientemente de la edad u otras circunstancias, reciba lo que necesita, que para eso cotizamos y pagamos», ha añadido.
Sobre su presencia en redes sociales, le está permitiendo conocer a muchísimas personas. «Eso es lo que me ha hecho mantener la esperanza en el ser humano, en la bondad y la buena gente», ha comentado. Muestra su día a día, el de un hombre joven que incluso se prepara para correr carreras y que exprime al máximo sus días.
