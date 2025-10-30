Suscríbete a
Un joven mallorquín de 28 años enfermo de cáncer, a expensas de que Sanidad de luz verde a su tratamiento: «Me han querido desahuciar»

Xisco Quesada recibió un duro golpe el pasado 5 de junio, cuando le diagnosticaron un tumor en el hígado con metástasis. Desde Sanidad, según ha explicado, hay cánceres como el suyo que no suelen tratarse por considerarse imposibles y ha manifestado su derecho a recibir el tratamiento para ello.

Xisco Quesada tiene 28 años y es padre de dos hijos. Su vida transcurría normal hasta que hace unos meses le dieron un diagnóstico que lo ha cambiado todo: cáncer con metástasis en el hígado. Al conocer la noticia su familia y él se ... unieron «más que nunca» y decidió incluso «casarse en 15 días». Sin embargo, los especialistas que lo trataron le llegaron a decir que no tendría tiempo ni para eso: «Me desahuciaron». Para dar a conocer su historia ha compartido con Joaquín Prat en 'El tiempo justo' (Telecinco) cómo afronta esta etapa vital y lo más duro para él, que desde Sanidad aún no han dado el visto bueno a su tratamiento: «Dure lo que dure, pero nadie tiene derecho a quitarme eso, que llevo toda la vida pagando impuestos como para que ahora que lo necesito me den la espalda».

