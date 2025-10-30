Un joven mallorquín de 28 años enfermo de cáncer, a expensas de que Sanidad de luz verde a su tratamiento: «Me han querido desahuciar»

Xisco Quesada tiene 28 años y es padre de dos hijos. Su vida transcurría normal hasta que hace unos meses le dieron un diagnóstico que lo ha cambiado todo: cáncer con metástasis en el hígado. Al conocer la noticia su familia y él se ... unieron «más que nunca» y decidió incluso «casarse en 15 días». Sin embargo, los especialistas que lo trataron le llegaron a decir que no tendría tiempo ni para eso: «Me desahuciaron». Para dar a conocer su historia ha compartido con Joaquín Prat en 'El tiempo justo' (Telecinco) cómo afronta esta etapa vital y lo más duro para él, que desde Sanidad aún no han dado el visto bueno a su tratamiento: «Dure lo que dure, pero nadie tiene derecho a quitarme eso, que llevo toda la vida pagando impuestos como para que ahora que lo necesito me den la espalda».

Quesada, que vive en Palma de Mallorca, ha aprovechado las redes sociales para convertirse en altavoz «de personas como yo, enfermos de cáncer de hígado en estas circunstancias, porque se suelen dar los casos por perdido y ni se tratan. Como se prevé por estadística que la esperanza de vida es de 12 o 15 meses pues no se trata». Al escuchar estas palabras Joaquín Prat se ha mostrado contrariado: «¿Pero cómo va a ser? Pues si te quedan 12 o 15 meses, ese tiempo que tienes para seguir disfrutando de la vida, de los besos de tus niños, del cariño de tu mujer, de toda tu familia…».

De momento su diagnóstico parece ser mejor que el que le dieron ese 5 de junio que jamás olvidará. «La inflamación ha bajado mucho y parece que va como remitiendo, así que estoy esperando que den el ok a la medicación, que de verdad cuento con que será así, pero quiero concienciar a todo el mundo sobre lo que sufrimos personas como yo», ha referido. El próximo lunes 3 de noviembre recibirá la noticia de si le subvencionan la medicación que requiere o no, pero él insiste en que espera que la respuesta sea positiva. «Solo quiero, de verdad, que todo el mundo en mi situación, independientemente de la edad u otras circunstancias, reciba lo que necesita, que para eso cotizamos y pagamos», ha añadido.

Sobre su presencia en redes sociales, le está permitiendo conocer a muchísimas personas. «Eso es lo que me ha hecho mantener la esperanza en el ser humano, en la bondad y la buena gente», ha comentado. Muestra su día a día, el de un hombre joven que incluso se prepara para correr carreras y que exprime al máximo sus días.