Un joven confiesa cómo le afecta su físico para ligar: «¡No se me acercan por guapo!»

«¡No se me acercan por guapo!». Carlo Box ha compartido con la audiencia de 'TardeAR' (Telecinco) las situaciones que vive cuando sale a tomar algo y a coquetear con algunas chicas. Este joven de Alicante, alto, con facciones bonitas y un cuerpo fruto de su trabajo y esfuerzo con la alimentación y el gimnasio, ha ido comprobando con los años como «cuánto más músculos tenía y mejor me encontraba físicamente, más complicado me resultaba encontrar a alguien para compartir momentos o para una relación estable».

Lo ha hablado alto y claro con Frank Blanco y Verónica Dulanto, a los que ha dicho que querría «casarme y tener una familia». Sin embargo, parece que no va a ser fácil para él. Tanto es así que ha llegado a confesar al equipo de producción del programa que lleva «seis meses sin tener relaciones sexuales». Tiene una empresa de gimnasios y este es caldo de cultivo para conocer personas y dar con nuevos perfiles, pero no consigue nada. Según él, «ser guapo trae problemas en relación a ellas, pues se crea inseguridad, pero bueno, seguro que hay chicas valientes que se animan».

Carlo Box, como apuntábamos anteriormente, ha comprobado en estos años como conforme se iba «cuidando más, yendo al gimnasio, haciendo deporte y poniéndome fuerte, las mujeres se fueron alejando, por esa inseguridad que comento». «Te ven así y no confían, creen que les vas a ser infiel», ha apuntado Frank Blanco durante la entrevista. Verónica Dulanto ha tratado de 'vender' su perfil, refiriendo que se trata de alguien «con desparpajo, un chaval con gracia, que no fuma, sin malos vicios. Seguro que hay alguna fémina que busca un hombre como tú».

Al físico y a su buena educación, sus maneras, su amabilidad, simpatía y capacidad de esfuerzo –que él mismo se ha ocupado de destacar–, habría que sumar que «de dinero voy bien, con una empresa y trabajando con esfuerzo». «¡Lo tiene todo!», ha apostillado Verónica Dulanto.

Los tertulianos de la tarde seguían al detalle esta comunicación y Antonio Montero ha echado mano del refranero popular para ponerle título a la historia de este chico de Alicante: «La suerte de la fea… la guapa la desea. Chicas de España, ¡aquí está!».

Tenendo en cuenta como en Mediaset aprovechan todos los recursos, no habría de extrañar que en breve encontremos a Carlo en 'El diario de Jorge', donde todas las tardes acuden dos personas buscando pareja. ¿Será este joven de Alicante uno de los próximos invitados al saloncito de Jorge Javier Vázquez?