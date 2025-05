Una joven de Castelldefels, «casada con un desconocido»: «Me robaron el DNI y han suplantado mi identidad»

Un caso que ha dejado sin palabras a Sonsoles Ónega. Mar Barrera, una joven que vive en Castelldefels desde hace 10 años, ha compartido su historia, el relato de una estafa de la que no sabe «cómo salir pese a haber denunciado los hechos». Ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha explicado que en abril de 2023 comenzó todo: «Me robaron el bolso en Barcelona, que estaba celebrando un cumpleaños de unos amigos, y denuncié para que quedara constancia de ello».

Todo pareció quedar ahí, hasta que le llega el primer indicio de que algo iba mal: «En octubre pasado fui a hacer unos trámites con mi abuela y ahí vi que estaba empadronada en otra ciudad, en el centro de Barcelona concretamente, cuando yo llevaba más de diez años residiendo en Castelldefels». Lo que le siguió fue ese cambio de padrón que ella misma gestionó, sin dar mayor importancia a esa circunstancia, y meses después, concretamente este 12 de mayo, «llega a casa una carta de Hacienda con una multa de 7.200 euros».

Mar Barrera, que estaba en directo desde su vivienda, ha especificado como actuó y es ahí que volvió a denunciar, se puso en contacto «con Hacienda, tratando de solucionar este embrollo, y no han dado solución a esto». Es ahí que se enteró de un hecho aún más complicado: «Que estabas casada con alguien…». Sonsoles Ónega le ha referido ese detalle, que ella ha corregido, afirmando que no es que hayan contraído matrimonio en su nombre, pero sí que «soy pareja de hecho de alguien a quien no conozco, un desconocido, una persona inmigrante, sin papeles, y no se cómo ha podido suceder ni en qué situación estoy».

Tanto Ónega como los tertulianos en plató se han quedado sorprendidos al conocer el testimonio de esta joven. Le han dicho que no deje de denunciar. «Es que es increíble, porque he denunciado el problema y cuando intento encontrar la solución me van mandando de un sitio a otro. Mañana tengo cita con la Delegación de Gobierno, a ver qué me dicen, porque de momento solo he escuchado 'paga la multa y luego ya veremos'».

En todo este embrollo, Mar Barrera sabe ya el nombre y apellidos de ese hombre con el que se habría configurado como pareja de hecho supuestamente por propia voluntad. «Esperemos que se solucione pronto porque estoy te cambia la vida», ha terminado diciendo.