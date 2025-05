Josema Yuste explota contra el Gobierno y dice lo que muchos piensan sobre Pedro Sánchez: «Como bien dice Ayuso...»

La reciente visita de Josema Yuste por 'La Noche Golfa', el programa de Miguel Lago en Telemadrid, está dando mucho de qué hablar en las últimas horas, especialmente por sus duras declaraciones contra el Gobierno de España y, sobre todo, contra Pedro Sánchez.

El humorista, que saltó a la fama hace más de 40 años gracias a su participación en el dúo cómico Martes y Trece (junto a Millán Salcedo), ha atizado en más de una ocasión al Ejecutivo. También lo ha hecho en esta entrevista en el programa de la cadena autonómica, donde no dudó de reflexionar sobre la falta de voces críticas contra el presidente español, también desde el mundo de la cultura de nuestro país.

«La cultura no es de izquierdas, que la gente no se equivoque. La cultura es de los artistas y nosotros se la brindamos al público», defendió Yuste, que ya había mostrado su descontento con esta creencia en varios momentos de su carrera.

Ante estas palabras, el presentador del espacio no dudó en replicarle asegurando que llevaba «unos años muy guerrero». «Siempre he dicho lo que pienso, nunca me he escondido», le contestó el cómico madrileño, muy certero ante esta reflexión.

Josema Yuste carga con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez

«Creo que es hora de que muchos artistas salgamos del armario. Cuando algo es tan evidente como lo que está pasando ahora, no hay que callarse. Hay que decirlo y hablar, cueste lo que cueste. Como bien dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, hay que ser valientes. Y es el momento de ser valiente», destacó el actor español.

Ante esta respuesta, Miguel Lago no tuvo reparo en volver a lanzarle una nueva pregunta: «¿Solo se puede ser valiente siendo artista si tienes 71 años y la cartera llena?», cuestionó el colaborador de televisión. «No, porque tú eres valiente y no tienes 71 años. Y la cartera igual la tienes medio llena», dijo bromeando Yuste en referencia a su entrevistador.

Lago preguntaba entonces por el precio que se paga actualmente por la libertad de hablar en estos términos: «Se supone que estamos en democracia, y digo se supone, pero la gente que no está de acuerdo, los socialistas… Voy a hablar muy claro: los que no están de acuerdo, lo pagan caro. En el Gobierno, el que no está de acuerdo con el presidente [Pedro Sánchez], lo paga caro», sentenció el humorista.

Las declaraciones virales de Josema Yuste pic.twitter.com/Anax96EZkH — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 20, 2025

Según denunció Yuste, esta falta de críticos contra el Ejecutivo es algo que «se ha visto» durante los últimos años: «Todo lo que digo está en la hemeroteca, con lo cual yo no miento. Espero que el artista que piensa y dice lo que piensa, y que no está a favor en muchas cosas de este Gobierno, como es mi caso, espero que no le pase algo. Porque si le pasa algo, sería casi una dictadura», concluyó el humorista madrileño.