Jorge Javier Vázquez, en shock al escuchar qué busca una invitada en un hombre: «Puede ser un cardo borriquero, pero que tenga mucho dinero»

Aarón ha sido el responsable de que Lidia, su mejor amiga, visite a Jorge Javier Vázquez para buscar «el amor de su vida». Según ha explicado el joven al presentador de 'El Diario de Jorge' (Antena 3), ella está con una persona que no la hace feliz y considera que su problema está en lo que prima a la hora de tener pareja. Al escuchar sus reflexiones y prioridades, Vázquez se ha quedado en shock y ha dado claras muestras de ello…

Y es que Aarón lo ha dejado claro: «Ella puede estar con alguien que sea un cardo borriquero, siempre y cuando tenga mucho dinero». Está arrancando su carrera profesional y, si bien se mueve con personas de su edad, ella prefiere hombres «mayores y con cuentas bancarias con muchos ceros». Jorge Javier Vázquez le ha preguntado qué pretendía llevando a Lidia a 'El Diario de Jorge' y es aquí que su amigo ha hablado alto y claro: «Que baje de la nube y busca a alguien más normal, con estabilidad económica pero que se quieran». Ah, «y que no aparque lo que es el amor», ha añadido el muchacho.

A escena, minutos después, Lidia, que no ha tenido pelos en la lengua y ha demostrado lo acertado del juicio de Aarón. Esta cantante en ciernes ha sido transparente al dibujar a su chico ideal: «Más alto que yo, que modo 1,78; quiero a un hombre, hombre, y que tenga dinero… Alguien que pueda mantenerme y hacerme feliz. Yo tengo mis rutinas de maquillaje, que me lleve por el mundo de viaje y me regale cosas». Mientras hablaba al respecto, Jorge Javier Vázquez le ha dicho: «Se te iluminan los ojos, ¡menudo brillo!». Ella ha asentido, llegando a afirmar, ante la estupefacción del presentador, que piensa «en el lujo» y «me excito».

Vázquez ha abierto las líneas del programa para ver si había interesados en dar a Lidia lo que busca. Ella, con 32 años, se ha mostrado muy segura de sí misma: «Yo soy licenciada en Psicología y canto, me puedes escuchar en Spotify». Además, ha querido explicar el porqué busca a personas con muchos ceros en la cuenta bancaria: «He tenido dos parejas, una pobre y una rica. Los dos me han hecho sufrir, pero con el rico he sufrido un poco menos». Al escucharla, las personas en plató han roto a reír a carcajadas, Jorge Javier y Aaron entre ellos.

Respecto a interesados en Lidia, ha contactado con 'El Diario de Jorge' un empresario del campo. Con 46 años, han quedado en tener una cita a ciegas a posterior, para ver si hay conexión.