Jorge Javier Vázquez abronca a Carmen Borrego por negarse a hacer una prueba: «Ese no es el espíritu de 'Supervivientes'»

Una semana después del comienzo de la aventura en Honduras, 'Supervivientes 2024' vivió este jueves 14 de marzo su primera eliminación. Tras la salvación de Aurah Ruiz y Arantxa del Sol, Lorena Morlote, la peluquera de los famosos, perdió en un mano a mano contra Ángel Cristo Jr. La primera expulsada fue trasladada a Playa Limbo, dos conviven los dos concursantes del pasado: Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Pero además, los concursantes se enfrentaron al juego de localización 'El desafío de Poseidón' para poder decidir si vivirían durante la semana en 'Playa Condena' o en 'Playa Olimpo'. Antes de empezar, Laura Madrueño les comentaba que, debido a las bajas en el segundo grupo, los del primero tendrían que competir con dos integrantes menos. «Tendréis que elegir cuál de vuestro equipo no juega y el otro lo va a decidir Olimpo». Aurah se ofrecía, mientras que Gorka fue escogido por los rivales.

Noticia Relacionada 'Supervivientes' se 'calienta' con la bronca de Rocío Madrid con Aurah y Pedro García Aguado Mari Carmen Parra La que fuera colaboradora de 'Crónicas Marcianas' explotó contra sus compañeros que la acusaron de «falsa» y de malmeter

Era entonces cuando Carmen Borrego daba un paso al frente comunicando que «lo he hablado con el equipo, es una prueba importante».

Carmen Borrego accede a intentarlo

Desde el plató de Telecinco, Jorge Javier Vázquez ironizaba con la decisión de la hija de María Teresa Campos. «Qué buena Carmen sacrificándose, un aplauso para ella».

Madrueño desmontaba a la colaboradora, explicando que «todos son supervivientes, el médico nos ha dicho que todos son aptos para participar en este juego».

Lorena Morlote abandona la palapa sin saber que Poseidón le otorga una nueva oportunidad 🔥



🏝️ #SVGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/HzwO86vBmV — Supervivientes (@Supervivientes) March 14, 2024

Ella siguió justificándose alegando que no iba a hacerlo bien, pero sus argumentos no convencieron al presentador, que se veía obligado a darle un severo rapapolvo. «Te digo una cosa Carmen, este 'sé que no lo voy a hacer bien' es una excusa absolutamente de perdedores y no es el espíritu del concurso. Nadie querría venir a este mundo porque todos vamos a palmarla. Es una batalla perdida. Venga, Carmen, a jugar».

La concursante mantuvo que no lo haría, aunque al final amagó en participar en el juego, en el cual los tuvieron que demostrar su equilibrio para cruzar con un cubo lleno de agua por una pasarela e ir llenando sendas fosas del equipo contrario.

Carmen Borrego llegó a coger el cubo, pero esa fue toda su participación. Nada más llegar a la pasarela se caía de bruces y ya no lo intentó más. Una derrota que provocaba las bromas de Jorge Javier. «Carmen, siento muchísimo que tu esfuerzo no haya valido la pena, yo que estaba dispuesto a cantarte: 'mi potota, del alma, con su piel de canela»