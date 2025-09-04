Suscríbete a
Jorge Bustos: «En Cope no contaremos la dimisión de Pedro Sánchez pero sí su derrota»

El periodista incrementa su presencia en la radio y es, desde el lunes, quien abre 'Herrera en Cope'

Carlos Herrera continúa como referente en Cope y 'Tiempo de juego' lidera el deporte en la radio

El periodista Jorge Bustos, en Cope
El periodista Jorge Bustos, en Cope Carlota garcía
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

La política, en los tiempos que corren, es café para cafeteros o, con más razón tras un verano con tantos y dolorosos incendios, combustible para pirómanos. A Pedro Sánchez puede quitarle el sueño pero no al periodista Jorge Bustos, que ha hecho carrera como columnista ... parlamentario y para quien, como Raymond Chandler, «el café es el líquido vital de los hombres cansados». Y si bien desde que empezó a escribir sobre ello cuando Zapatero era presidente del Gobierno «la política ha cambiado a peor», dice que su deber es «fiscalizarla», aunque este curso le hará dormir menos: desde el lunes se levanta a las 3.45 am para quitarle el polvo al micrófono de Cope, «acompañando» a los oyentes del programa de Carlos Herrera hasta que el «maestro», que le fichó para la emisora hace ya diez años, se une al programa.

