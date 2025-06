Jordi Hurtado no es eterno: el presentador anuncia que dejará 'Saber y ganar' el fin de semana

Jordi Hurtado lleva 28 años al frente de 'Saber y ganar' en La 2 y se ha convertido para muchos en un 'ser inmortal' que, por más que pase el tiempo, sigue con la misma vitalidad y energía para presentar el programa. Sin embargo, todo lleva a su fin. Hurtado no es eterno y, por eso, ha anunciado que no seguirá al frente de 'Saber y ganar' el fin de semana. «Hay que bajar un poco la intensidad que son muchas horas de grabación», contaba el presentador bromeando este jueves en Torrespaña. También, la Corporación ha anunciado que será Rodrigo Vázquez quien se pondrá al frente del formato los sábados y domingos: «Jordi ha sido y será una referencia para decenas y decenas de de generaciones de comunicadores como como yo y poder hacer ese pequeño máster como presentador de concursos en los que he estado y trabajar con el equipo de 'Saber y ganar', poder aprender de Jordi y de su trayectoria profesional y personal es todo un lujo».

Aun así, Hurtado ha asegurado que seguirá con «las mismas ganas e ilusión», al frente del formato de lunes a viernes. «Hoy cumplo 40 años desde que empecé a trabajar en esta casa con el primer programa que grabé en el plató 1 de San Cugat del Vallés en Radiotelevisión Española. Es maravilloso poder compartir esto con vosotros», reconocía emocionado.

El presentador cumple 28 años al frente de este formato, que se ha convertido ya en una insignia de la casa. «Hemos vivido grandes momentos además haciendo televisión pública. Ha sido un privilegio todos estos años, donde he podido permanecer como presentador de un formato cultural de entretenimiento que llega todo el mundo, que cada día por la calle me encuentro con personas de muchos países que me hablan y que ven el programa. Es una empresa absolutamente de televisión pública que ha conseguido una marca», explicaba el presentador que reconocía la dificultado «de hacer marcas hoy en día», pero que 'Saber y ganar' lo había conseguido: «Es una gran marca de televisión pública».

Durante la rueda de prensa, la Corporación ha anunciado cambios y novedades en el programa, más allá del nuevo presentador. Y para ello, han enseñado un vídeo de cómo han levantado todo el escenario del programa para anunciar que llevarán a cabo toda una reforma que ya ha comenzado y que se podrá ver a partir de septiembre. «Ya no queda nada de lo que hemos visto hasta ahora», contaba el presentador.

El equipo de 'Saber y ganar' está contento con los cambios y tiene muchas expectativas de cara al nuevo presentador. Así lo explicaban: «Hasta ahora ha sido un honor trabajar con Jordi. Su buen hacer y su carisma es una gran ayuda para para todos y ahora estamos muy dispuestos de cambiar de tercio y de que venga Rodrigo y haga suyo el formato», explicaban. Rodrigo Vázquez, aseguran, no viene «para sustituir a Jordi Hurtado», sino que viene al programa a hacer suyo el formato, de modo que se han hecho algunos cambios en el sistema para que también tenga «su personalidad y se ajuste a él».