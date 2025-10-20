Jon Goitia, propietario de 15 pisos en España, a los jóvenes que quieren comprarse una vivienda: «Si puedes alargar los años en casa de tus padres...»

El acceso a la vivienda constituye cada día una preocupación mayor. Su compra, en muchos casos, es un sueño difícilmente realizable por los salarios que se perciben y por el coste del inmueble.

Susanna Griso ha llevado este lunes a la mesa de debate de ... Espejo Público, en Antena 3, a un propietario de quince casas y a una estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en representación de esos jóvenes que ansían comprar una vivienda pero que lo ven como utópico.

El gran tenedor es Jon Goitia, que ha sido convidado por la presentadora del manital de Antena 3 a exponer en una pizarra las claves que le han llevado a tener en propiedad 15 casas y cuáles son los pasos a seguir para que los jóvenes superen estas dificultades.

«Hemos normalizado y romantizado vivir en zulos» Sara García Estudiante

«Ella empieza en la peor posición posible, teniendo que mudarse para trabajar. Esa posición es mucho peor que el que puede alargar los años, hasta los 26 o 28, en casa de sus padres ahorrando cinco o seis años», detalló en primer lugar Jon Goitia, antes de comenzar su enumeración sobre las recomendaciones.

La estudiante, Sara García, cuenta que es natural de Torrevieja y que se vio obligada a mudarse de su localidad al no poder realizar los estudios universitarios allí. «Llevo tres años pagando alquiler en Madrid, entonces no es fácil», señala esta joven.

Las claves para comprar una vivienda, según Jon Goitia

Para un mejor entendimiento, Jon Goitia ha dividido las recomendaciones entre lo que no se debe hacer y lo que sí. En primer lugar, subraya que «no hay emanciparse pronto». Y pone un ejemplo: «Me consta por hijos de amigos que dicen que se van a vivir con amigos, que dicen en casa no están bien. Esto no es conveniente para el objetivo de comprarte la primera casa. Si pagas un alquiler y más en una ciudad grande, las posibilidades de ahorrar son muy bajas».

Es una obviedad, pero Jon Goitia enfatiza la importancia de quedarse unos años más en casa de los padres para ahorrar. En cualquier caso, si el deseo de emanciparse es muy grande, él aconseja consultar a los expertos. «Antes de ver ningún piso, hay que ir a hablar con el banco. Es básico, porque te vas a empezar a desubicar. Hay que sentarse con el banco y explicarle lo que ganas, lo que tienes ahorrado, lo que te pueden ayudar tus padres, si solo vas a pedir una hipoteca porque vas a pedir un piso para entrar a vivir, o si vas a hacer una reforma quizá te dan un préstamo personal para pagar la reforma…».

Tampoco, según su punto de vista, se debe aspirar «a que la primera vivienda sea la de nuestros sueños. Te lleva al bloqueo, a que finalmente no compres nada», misma sensación, dice, que genera el hecho de visitar viviendas que se encuentran por encima de las posibilidades del comprador. En su lugar, dice que hay que «pensar en esto como una carrera de fondo y arrancar el ciclo de reinversión cada tres años». Da más detalles en este sentido. «La propia fiscalidad nos marca que si tú vives tres años en una casa, la vendes y reinviertes el dinero en otra mejor, no tributas, porque es reinversión de vivienda habitual. El propio IRPF te está marcando el ritmo».

«Antes de ver ningún piso, hay que ir a hablar con el banco» Jon Goitia

Asimismo, recomienda ser realistas. «Supongamos que somos capaces de hacer una buena compra, pues si no tenemos coche, no hay que comprarse un piso con garaje, porque estás detrayendo el dinero de otras cosas, o de más superficie, o de más calidad». Por eso, subraya la importancia de no encapricharse con cuestiones como la decoración. «La compra de pisos se hace con cabeza, no dejar que sea una compra sentimental».

Para reforzar su exposición, Jon Goitia muestra imágenes del primer piso que se compró. «Era una vivienda de 23 metros. Tenía tres habitaciones, el baño dentro de la cocina... Compré una corrala del siglo XIX». Una vivienda que posteriormente reformó, aunque, asegura, contó la ventaja de ser arquitecto. La estudiante, sin embargo, lo considera como un «zulo» y que no es digno habitar en una situación así.

«Una utopía maravillosa pero creo que no es la realidad. Creo que hemos normalizado y romantizado vivir en zulos que, evidentemente, yo, cuando me compro una casa, no me quiero comprar un piso de 21 m². No es un capricho, una casa es una necesidad básica», afirmó Sara García en Espejo Público.