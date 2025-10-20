Suscríbete a
ABC Premium

Jon Goitia, propietario de 15 pisos en España, a los jóvenes que quieren comprarse una vivienda: «Si puedes alargar los años en casa de tus padres...»

Espejo Público planteó un debate entre un gran tenedor y una estudiante

Un escocés busca un piso en alquiler en Madrid y es tajante al opinar sobre la situación en esta ciudad: «Es deshumanizador»

Un experto en inversión inmobiliaria revela si es cierto que la vivienda nunca baja

Jon Goitia, propietario de 15 pisos en España, a los jovenes que quieren comprarse una vivienda: «Si puedes alargar los años en casa de tus padres...»
Jon Goitia, propietario de 15 pisos en España, a los jovenes que quieren comprarse una vivienda: «Si puedes alargar los años en casa de tus padres...» ANTENA 3
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El acceso a la vivienda constituye cada día una preocupación mayor. Su compra, en muchos casos, es un sueño difícilmente realizable por los salarios que se perciben y por el coste del inmueble.

Susanna Griso ha llevado este lunes a la mesa de debate de ... Espejo Público, en Antena 3, a un propietario de quince casas y a una estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en representación de esos jóvenes que ansían comprar una vivienda pero que lo ven como utópico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app