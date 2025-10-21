Joaquín Prat, rotundo sobre la polémica por la publicidad de Vivienda: «La ministra no debería dimitir por un anuncio, sino porque es una auténtica incompetente»

La última campaña de publicidad puesta en marcha desde el Ministerio de Vivienda, cartera que dirige Isabel Rodríguez, está teniendo una gran repercusión, y no en la línea que probablemente ella esperaría. Tal y como se ha informado en ABC, el anuncio ha ... supuesto un coste de 663.382,50 euros y ha sido producido por la agencia Sra. Rushmore, que se hizo con el contrato tras el proceso de licitación que empezó en 2024. Ahora que se está emitiendo la pieza en la pequeña pantalla están llegando las reacciones, tanto de la ciudadanía como de otros partidos políticos.

Uno de ellos es Sumar, que pide el cese de Rodríguez y que supone la división dentro del seno del Gobierno. Al reflexionar sobre este tema, Joaquín Prat ha querido poner de relieve su postura al respecto. Según el presentador de 'El tiempo justo' (Telecinco), el quid de la cuestión es que «la ministra debería dimitir porque es una incompetente, no por el anuncio». El periodista ha compartido algunos de los datos que, según ha explicado, le llevan a manifestar esta opinión. Una de las informaciones que ha compartido es que faltan alrededor de 700.000 viviendas para atender las demandas de los hogares, cifra que ha facilitado el Banco de España. «Este número dista mucho de las 14.371 calificaciones definitivas de viviendas protegidas».

Joaquín Prat ha hecho hincapié en el perfil de ciudadano que protagoniza el polémico spot, personas de 60 años que llevan décadas compartiendo piso. «A este paso, los jóvenes de ahora seguirán sin poder acceder a una vivienda y el problema no es solo porque los gobernantes lo han hecho my mal en esta materia, sino también porque los sueldos son los mismos desde hace 20 años», ha sentenciado el presentador.

La publicidad la protagonizan Berta, Luis y Carlos, tres personajes de ficción que bien podrían convertirse en reales que, con alrededor de 60 años, se ven compartiendo casa, con los mismos conflictos que tenían cuando eran jóvenes de veintitantos. Esta producción se lanza con motivo del 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución Española, bajo el título: '¿Cómo imaginas tu futuro?'.

El impacto, tal y como se ha apuntado anteriormente, está siendo crítico con el contenido. «Habéis destrozado el mercado del alquiler, no construís vivienda social y encima actuáis como si estuvierais en la oposición» o «creo que no lo sabéis pero gobernáis vosotros. Igual en vez de anuncios, podéis construir más viviendas sociales» son algunos de los comentarios vertidos en redes por la ciudadanía, totalmente contrariada ante el spot del ministerio en cuestión.