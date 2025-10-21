Suscríbete a
El tiempo justo

Joaquín Prat, rotundo sobre la polémica por la publicidad de Vivienda: «La ministra no debería dimitir por un anuncio, sino porque es una auténtica incompetente»

El presentador se ha mostrado contundente al hacer referencia a los comentarios que se están generando tras conocerse que el ministerio competente ha gastado más de 660.0000 en una campaña publicitaria.

Vivienda gasta más de 660.000 euros en una campaña publicitaria que se vuelve en su contra: «Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros»

La última campaña de publicidad puesta en marcha desde el Ministerio de Vivienda, cartera que dirige Isabel Rodríguez, está teniendo una gran repercusión, y no en la línea que probablemente ella esperaría. Tal y como se ha informado en ABC, el anuncio ha ... supuesto un coste de 663.382,50 euros y ha sido producido por la agencia Sra. Rushmore, que se hizo con el contrato tras el proceso de licitación que empezó en 2024. Ahora que se está emitiendo la pieza en la pequeña pantalla están llegando las reacciones, tanto de la ciudadanía como de otros partidos políticos.

