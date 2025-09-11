Joaquín Prat lanza este alegato en defensa de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Telecinco

El panorama político está caldeado en este arranque de curso y un claro ejemplo de ello son las imágenes que muestran a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez ir a unos cines de Madrid entre abucheos de los allí presentes. A la llegada, optaron por acceder por la puerta principal. Al salir, decidieron irse por la puerta de atrás, para evitar esas confrontaciones, pitidos e insultos de los ciudadanos que estaban esperando ante el edificio.

Joaquín Prat, al frente de 'El Tiempo Justo' (Telecinco) ha sido contundente al ver ese vídeo donde se comprueba lo «sufrido» por el presidente del Gobierno y su mujer en una actividad que debería ser cotidiana para cualquier persona, acudir al cine a ver una película o para alguna presentación. El periodista ha hablado alto y claro y no ha dudado en defender al presidente del Ejecutivo por lo que estaría viviendo: «A mi no se me ocurre insultar a nadie. Se que hay libertad de expresión, de acuerdo, pero no podemos ampararnos en eso, porque es así que la masa llega a cometer auténticas tropelías. Pedro Sánchez y su mujer van a vivir esto durante años, no van a poder ir a ningún lugar público con cierta tranquilidad durante muchos años y eso es terrible».

En la mesa de debate se encontraban varios profesionales y tertulianos del espacio y algunos han alzado la voz en relación a lo sucedido. Han destacado que Begoña Gómez no puede «negarse a declarar ante el juez por la mañana y luego por la tarde acudir tan normal al cine, como si no sucediera nada, y claro que sí están pasando cosas y se está demostrando». Al escuchar esta reflexión, Joaquín Prat ha continuado con su alegato en defensa de Sánchez y Gómez, llegando a afirmar que «nunca se calibra lo que una persona puede estar sufriendo hasta que te pones en su lugar. Que es desagradable sufrir una situación así, muy duro, e igual empatizas con quien realmente lo sufre», ha terminado afirmando.

La mujer del presidente del Gobierno está en el ojo del huracán desde hace meses. Este miércoles ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y se ha desvinculado del delito de malversación de caudales públicos. Este es el quinto delito del que le acusa el juez Juan Carlos Peinado. Según fuentes consultadas por diversos medios de comunicación, la declaración de Begoña Gómez ha durado apenas unos minutos.