Joaquín Prat, duro con el Gobierno de Sánchez por lo que está pasando con la Guardia Civil en Torre Pacheco: «Inoperancia absoluta»

El municipio murciano de Torre Pacheco está centrando la atención mediática en los últimos días. El pasado 11 de julio, Domingo, un hombre de 68 años, fue brutalmente agredido por un grupo de personas mientras daba un paseo. Fue su mujer quien le encontró tendido en el suelo magullado y ensangrentado.

Las autoridades policiales han detenido ya a tres personas por su presunta implicación en la agresión al hombre, vecino de Torre Pacheco: dos migrantes marroquíes, de 21 y 22 años, que no residen en la localidad, y un tercero, este mismo lunes, de 19 años, en la estación de Rentería.

La agresión a Domingo ha dado paso a cuatro noches de disturbios en Torre Pacheco que han convertido a la localidad murciana en un auténtico polvorín. Y es que este municipio, de unos 40.000 habitantes, está siendo epicentro de una batalla campal entre grupos de extrema derecha y migrantes que tienen a los vecinos atemorizados.

Los altercados se han saldado, por el momento, con 13 detenidos y más de 120 identificaciones e incautaciones de elementos peligrosos, según ha informado este martes el coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido.

Además, para los próximos hay convocadas manifestaciones por grupos de ultra que piden «cazar al magrebí», motivo por el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que se va a reforzar el dispositivo de seguridad de prevención.

Desde que Domingo hablara públicamente en televisión sobre su agresión, Torre Pacheco ha saltado a la actualidad informativa, especialmente tras los altercados de los últimos cuatro días. Así, los programas de televisión están informado de la última hora de la situación en este municipio murciano, que hasta hace unos días era desconocido para muchos.

La opinión de Joaquín Prat sobre los altercados en Torre Pacheco

En este sentido, 'Vamos a ver', el programa matinal de Telecinco, ha comentado este martes los últimos altercados en Torre Pacheco. Tras informar sobre la última noche de incidentes violentos en el municipio murciano, Joaquín Prat no se ha cortado a la hora de criticar la gestión del ministro del Interior por la falta de agentes en el dispositivo policial desplegado en la zona.

«Solo un pelotón de guardias civiles y antidisturbios desplegado allí porque Interior tiene un problema serio de caja para hacer frente a las dietas que cobran los agentes de la Guardia Civil. Lo cual, es un ejemplo más de la inoperancia absoluta del ministro Marlaska», ha criticado el presentador.

Grupos ultra en Torre Pacheco efe

A continuación, Joaquín Prat ha conectado con el reportero de 'Vamos a ver' desplazado a Torre Pacheco, Toño García, quien se encontraba con el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca Tornel. «Es una grandísima noticia la detención», ha asegurado el edil, en referencia a los tres arrestos por la paliza a Domingo. «Ahí es donde vemos la efectividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», ha defendido.

El alcalde ha subrayado que los tres detenidos no son vecinos del municipio murciano. «No son residentes de Torre Pacheco. El problema no lo han causado vecimos del pueblo. Tenemos que dejar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que funcionen y es lo que estamos pidiendo», ha asegurado.

Pedro Ángel Roca ha dicho sentirse «agotado de salir en tantos medios» y ha dejado claro que va a apartarse del foco, ya que, ha dicho, «estamos alimentando una cosa que no queremos los pachequeros».

En este punto, Prat ha denunciado que «tres individuos en situación irregular» que no son de Torre Pacheco hayan «dinamitado por completo una convivencia de más de 40 años entre las dos comunidades». Una opinión con la que se ha mostrado de acuerdo el edil: «Tenemos delincuencia, pero no queremos violencia. Es un problema que tenemos que atajar y poner los medios que sean necesarios».

El edil se ha mostrado muy preocupado por la situación que se está viviendo en las calles de Torre Pacheco: «El pueblo tiene miedo por la noche. La gente está desapareciendo, las terrazas vacías. Nos está perjudicando económicamente, mentalmente también nos está afectando», ha terminado denunciado.