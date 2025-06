Joaquim Bosch sentencia qué hay tras la corrupción en el PSOE: «Aquí es muy fácil manipular contratos públicos»

Joaquim Bosh ha hablado con Marta Flich sobre la rueda de prensa de este jueves de Pedro Sánchez. En 'Todo es Mentira' (Cuatro) ha afirmado que le ha resultado tan chocante el «perdón» que pide el presidente del Gobierno como la actitud del PP, pues, según ha referido, la oposición tiene ahora mismo varias causas por corrupción en marcha y mejor «debería no decir tanto al respecto y señalar al otro». Sea como fuere, Joaquim Bosch ha dado algunas claves sobre lo que puede estar por venir y ha puesto el acento al comentar que, de momento, Santos Cerdán no ha entregado su acta de diputado. «Pese a que dijo que lo haría, igual lo han asesorado y finalmente ha decidido que mejor no, para resguardarse», ha dicho.

En cuanto a su valoración de los hechos, del informe de la UCO y cómo Santos Cerdán ha terminado finalmente por entrar a escena, Joaquim Bosh ha hablado alto y claro: «En este país es muy fácil manipular los contratos públicos, es fácil corromper y así lo indica el informe de la UCO con todo lo que recoge». Bosch ha apuntado que sería necesario que, «de una vez por todas, se pongan en marcha las medidas y mecanismos necesarios para que no sea tan fácil licitar ilegalmente proyectos y obras».

Marta Flich ha preguntado al magistrado sobre cómo valora las medidas que Pedro Sánchez ha dicho que se van a tomar. Joaquim Bosch ha sido rotundo sobre este tema: «Pedir una auditoría de las cuentas del partido es claramente insuficiente, no pueden quedarse en eso».

En 'Todo es Mentira' (Cuatro) están dedicando un especial estos días a lo que está ocurriendo en la cúpula del Gobierno. El programa de ayer se alargó más de una hora, ocupando la franja originalmente destinada a '¿Lo sabe? ¿No lo sabe?'. Ni este jueves ni este viernes está Risto Mejide en plató y ha sido Marta Flich la que ha tomado la batuta del espacio, contando con numerosos colaboradores tanto en plató como con conexiones en directo para ir analizando todos los aspectos que pueden ser importantes en relación al caso Koldo y a este último informe de la UCO que ha señalado directamente a Santos Cerdán.

Respecto al presidente del Gobierno, España está oficina. Hay quienes piden la dimisión o otros que siguen confiando en Pedro Sánchez. Sobre las elecciones, de momento, se mantiene la convocatoria de cara a 2027.