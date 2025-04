Jesús Vázquez revela cómo le salvó la vida a su marido: «Quiso hacerse el valiente»

Jesús Vázquez siempre ha sido una persona muy celosa de su intimidad, aunque en los últimos años no ha dudado a la hora de presumir de relación idílica. El presentador de televisión, de 57 años, lleva más de 20 años junto a su marido, el ingeniero industrial Roberto Cortés, al que conoció durante la celebración del Orgullo en Madrid y junto al que decidió darle una nueva oportunidad al amor.

En aquel momento, el conductor de programas como 'Idol Kids' había jurado no volver a enamorarse tras vivir una tragedia en primera persona: «Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja, y se me rompió tanto el corazón que dije: 'No me volveré a enamorar nunca más porque no puedo pasar otra vez por este sufrimiento de perder al amor de tu vida'», reveló durante el programa 'Para toda la vida: The Bachelorette'.

Aunque lo suyo ha acabado en más de dos décadas de amor, lo cierto es que la pareja de Jesús Vázquez sufrió un percance que podría haber vuelto a acabar en tragedia. Así lo reveló el presentador de Telecinco en el programa de Movistar + 'Martínez y Hermanos', dirigido por Dani Martínez, donde relató la ocasión en la que salvó a su actual marido de morir ahogado.

El día que Jesús Vázquez le salvó la vida a su marido

Fue durante la sección Rompiendo el hielo cuando preguntaron a los invitados de la noche si habían salvado a alguien de una situación peligrosa. Fue entonces cuando el gallego se sinceró sobre algo que no había contado hasta ahora en televisión: el día que le salvó la vida a su pareja después de que este fuera engullido por las aguas gallegas en la Costa de la Muerte del océano Atlántico.

Por aquel entonces, tal y como confirmó el propio Jesús Vázquez, apenas habían comenzado a salir y estaban conociéndose. «Le llevé a Galicia, que es lo que se suele hacer. Le quería enseñar mi tierra», explicó en el programa, recordando que las playas de Ferrol «son preciosas, pero son peligrosas».

«Él quiso hacerse el valiente. Es extremeño, él es más de un río, de una poza, de una piscinita. Le advertí que esto era diferente, que era el océano Atlántico en su más salvaje expresión», reveló el presentador, al que su actual pareja no hizo caso.

Al parecer, todo sucedió cuando Roberto Cortés decidió entrar en el agua para darse un baño obviando las recomendaciones del excantante. «Le dije que tuviese cuidado. Empezó a nadar y llegó una corriente que le comenzó a llevar fuera», relató Vázquez, que estuvo muy rápido para evitar que el susto fuese a mayores.

«Se empezó a agobiar y, como los gallegos estamos instruidos en eso, me fui por las rocas, le dije que fuese en diagonal y conseguí sacarlo», dijo, concluyendo la anécdota. Sin embargo, esta no fue la única vez que Jesús Vázquez salvó la vida de alguien cercano: algo parecido le sucedió con una amiga en Formentera.