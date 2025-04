Jesús Cintora: «Se planteó una campaña de desgaste absoluto contra mí cuando me iba bien en Cuatro»

Jesús Cintora asegura haber llegado a RTVE «con toda la humildad del mundo» para presentar 'Malas lenguas', el nuevo magacín para las tardes de La 2 que pretende desmentir bulos en la era de las 'fake news' y combatir cualquier tipo de desinformación. «Queremos hacer un programa de servicio público y que acompañe. Queremos intentar poner luz en los puntos donde haya oscuridad con un lenguaje sencillo y natural. Tenemos la pretensión de hacer un programa ameno y con la mayor dignidad», reconocía emocionado el presentador durante la rueda de prensa.

Cada tarde, el periodista se pondrá al frente de un formato producido por El Terrat, Big Bang Media, ambas de The Mediapro Studio, y La Osa producciones muy pronto en la segunda cadena de RTVE. «Cintora es un rostro que teníamos ganas de incorporar a televisión española», aseguró Sergio Calderón, director de TVE. «En una franja poco común para La 2, para así potenciar la identidad y la marca de la cadena. Esto supone un soplo de aire fresco a su programación», añadió.

Cintora regresa de nuevo a RTVE después de haber salido por la puerta de atrás en noviembre de 2020, después de ocho meses de emisión de 'Las cosas claras', un programa de actualidad que se emitió durante las mañanas de La 1. Con varias polémicas de por medio, su cierre fue sonado y algunos políticos se manifestaron en contra como el diputado de Compromís Joan Baldoví. «Por qué será que nos cierran», se preguntaba Cintora en su última emisión.

Ahora, casi cinco años después, cuando recuerda su salida, muestra con claridad su visión sobre lo que ocurrió. «Trabajamos durante la pandemia, que fue un tiempo difícil, e hicimos un servicio público que me parece que fue muy digno. Se quitó 'Las cosas claras' en un momento en el que la evolución en audiencia era muy buena. Fue una barbaridad y nunca he dejado de decir que eso fue un atropello. No tengo por qué negarlo, por mucho que vuelva a esta casa», reconocía con contundencia.

El periodista aseguraba haber sido víctima también de bulos no solo contra él sino también contra su familia cuando presentaba 'Las mañanas de Cuatro' de 2013 a 2015. «Conforme el programa iba teniendo más audiencia, curiosamente comenzaron a publicarse más y más bulos contra mí y contra mi familia. Se planteó una campaña de desgaste absoluto y siguen habiendo muchas cosas en internet que no son ciertas», afirmaba. En 'Malas lenguas', el periodista tratará de enfrentarse a la desinformación con la ayuda de expertos y colaboradores variados como Javier Aroca, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gloria Marcos, Juan Fernández Miranda, Encarna Samitier, José Luis Roig, David Jiménez, Juan Manuel de Prada o el juez José Castro. Aunque el humor también está garantizado.

«Información con humor»

Cintora quiere combatir los bulos, pero quiere hacerlo desde el humor, en un formato donde la información y este otro género van a ir de la mano. Para ello contará con Raquel Hervás, Esther Gimeno, Asaari Bibang, Marina Lobo, Alicia Lobo, Ignatius, Héctor de Miguel 'Quequé' y Miguel Charisteas. «Aquí están todos invitados, hasta Abogados Cristianos. En serio, están más que invitadísimos. Además, envío a Héctor de Miguel todo mi apoyo, en todos los sentidos. Puede venir todo el mundo», afirmó dirigiendo las palabras al humorista procesado por un delito de odio en relación a un comentario sobre el Valle de los Caídos.

También contarán con otro elemento con el que quieren recuperar la tele de antes y al mismo tiempo hacerla novedosa de nuevo: 'Los teletrapos'. Este grupo de invitados al estilo de los griñoles franceses recrearán a los personajes que estén en el punto de mira por estar al frente de corrientes de opinión que contribuyen a la desinformación. En esta ocasión, el equipo decidió que les acompañara Donald Trump. «En este momento, el entretenimiento puede acompasarse por la información», aseguró el presentador.