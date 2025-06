«Que nadie se entere»: Jean Reno se atreve a desvelar lo primero que hace cuando llega a España

Juan Moreno y Herrera-Jiménez. Ese nombre de sonoridad tan española en realidad esconde detrás a la estrella internacional que inauguró junio en 'El Hormiguero'. Y es que, además de uno de los actores franceses más afamados en todo el mundo, Jean Reno desciende de dos andaluces exiliados en el país galo huyendo de la dictadura franquista. De su padre, original de Sanlúcar de Barrameda, y de su madre, oriunda de Jerez de la Frontera, aprendió el protagonista de 'León' y 'El gran azul' el perfecto español con acento gaditano que maneja.

Otra faceta poco conocida de Jean Reno es que, aparte de actor, ha debutado como novelista. De hecho, la visita que realizó al programa de Antena 3 este lunes 2 de junio se sustentó en presentar su primer libro, bautizado con el título de 'Emma bajo el cielo de Omán'.

Noticia Relacionada Buenafuente carga contra Melody en TVE con un 'speech' lleno de mofas y 'zascas' Mari Carmen Parra El presentador atizó a la representante española en el Festival de Eurovisión desde La 1

Aunque antes de profundizar en los detalles del libro, Pablo Motos satisfizo una curiosidad sobre el invitado: que es lo primero que hace cuando viaja a España. «Jamón y vino tinto», contestó directo. «Y también te voy a decir una cosa, que nadie se entere… miro a las mujeres», añadió entre risas.

Acerca de la novela, su autor adelantó que se trata de una historia de pasión tan intensa como peligrosa. La protagonista es Emma, masajista de un exclusivo centro de talasoterapia en la Bretaña francesa. La visita al centro del hijo de un influyente ministro del sultanato de Omán termina con una oferta de trabajo irrechazable en un complejo de lujo país de Oriente Medio que da nombre al libro.

El masaje que inspiró 'Emma bajo el cielo de Omán'

Además, desveló que la novela es fruto de un masaje. «Mi mujer tuvo un masaje con una muchacha y me dijo ‘ve a verla, porque es extraordinaria’», le aconsejó. Dicho y hecho. «Cuando me hago un masaje se me va la cabeza, hago un viaje y sueño. Es una cosa formidable para la creación». Empezó así a desarrollar la historia de Emma, quien en la ficción es capaz de leer el cuerpo de la otra persona y descifrar códigos secretos cuando trabaja.

Jean Reno nos presenta su primera novela, titulada "Emma bajo el cielo de Omán" #JeanRenoEH pic.twitter.com/kaxF5iYxT0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2025

Eso sí, dejó claro que el masaje que le dieron no se asemeja a los de la novela. «Aquí hay mucho calor, vamos a decir». Motos acotó que en el libro hay mucho erotismo. «Normal, todo el mundo hace lo que se hace en la novela».

Si bien la energía de la protagonista es muy peculiar, porque además de curar, se nota cuando hace el amor. O como lo describió el presentador, «te echa un polvo y te recarga el móvil». Reno se refiere a hacer el amor como «una conexión casi mística», algo que él mismo ha experimentado y ha plasmado en su debut literario. «Yo tuve durante 18 meses una relación basada en la piel. Cada vez que la tocaba me venía un calor terrible. Nos separamos porque solo había de eso».

Jean Reno se enamoró de Omán cuando lo visitó #JeanRenoEH pic.twitter.com/G56ZVSsfkT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2025

«A mi me pasa que lo que más me seduce de una mujer es la mirada, que no envejece, y el tacto de la piel. Cuando te toca puede ser sí, o no», apuntó el anfitrión. «Es un misterio. Y es formidable que sea un misterio. Igual que el amor. La pareja para mi es un misterio», coincidió el invitado.

También explicó que ambientar el libro en Omán se debe al enamoramiento que el actor tuvo con el país cuando de casualidad lo conoció. A raíz de visitar Abu Dabi para asistir a un festival de cine, Reno alquiló un coche y descubrió «un país formidable». «Y pensé ‘nadie conoce a Omán, es muy misterioso. Lo puse por eso, por el misterio», comentó.

Y con la misma naturalidad habló sobre la fama y sobre si lo vuelve a uno idiota. «Sí, claro, enseguida», afirmó al ser preguntado por Motos. El actor relató cómo ha conseguido que no le pase, destacando la labor de gente, como los médicos, que hace cosas «más importantes».