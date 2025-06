Javier Rupérez tiene claro qué hay tras Pedro Sánchez y la polémica del presupuesto para defensa en plena Cumbre de la OTAN

Diplomático y escritor, Javier Rupérez ejerció de embajador de España en la OTAN y hoy ha participado en directo en 'Todo es Mentira' (Cuatro) para dar su opinión respecto a lo que está sucediendo estos días en La Haya (Países Bajos), en la Cumbre de la OTAN. En la misma, Pedro Sánchez se ha vuelto a ratificar en que con un 2,1% es suficiente, que España no podría llegar a más presupuesto para defensa, sin que otros servicios y prestaciones salgan perjudicadas y, por ende, los ciudadanos españoles. Rupérez se ha mostrado contrario a esta postura del presidente del Ejecutivo y así lo ha hecho saber al presentador de 'TEM' edición verano.

Las palabras exactas del diplomático han sido las siguientes: «No entiendo que Sánchez se quiera borrar de ese compromiso y no creo que quiera ni deba separarse. 10 años es tiempo más que suficiente para ir preparando todo y organizándose para alcanzar dicho objetivo». Javier Rupérez ha sido preguntado por «cierta flexibilidad» a la que alude Sánchez y a la que este se acogería para no llegar ni al 3,5% ni al 5% que han firmado los estados miembros para conseguir en 2035. «En el texto final no hay referencia alguna a esa flexibilidad. Lo que creo es que Pedro Sánchez ha tenido la tentación e creer que este tema le sirve para evitar discusiones internas que no son nada favorables para su partido ni para el Gobierno y así desvía la atención», ha sentenciado.

El que fuera embajador español ha ido más allá. Ha querido remarcar la importancia de una organización a la que pertenece el país desde «1982 y que ahora, al calcular y revisar ese presupuesto para defensa, nadie lo ha puesto en duda, nadie se ha firmado a negarlo. No entiendo que Pedro Sánchez quiera separarse de ese compromiso del 5%». A Rupérez le preocupa como todo esto y lo que está ocurriendo con la trama de corrupción del caso Koldo está afectando la imagen de España en el exterior, «que está claramente tocada y eso me preocupa, me preocupaba hace 40 años y me sigue preocupando ahora. Hay que tener cuidado para no echar por tierra lo que se ha reivindicado tanto tiempo y se ha ido ganando, un país que cumple sus compromisos y que es fiable de car aa la finalidad fundamental de la alianza atlántica, que no es otra que defender la democracia, el estado de derecho y la libertad».

Para terminar, Javier Rupérez no ha querido pasar por alto lo que ha dicho Donald Trump sobre nuestro país. El exembajador de España en la OTAN ha apuntado que, aunque venga de quien viene, esto »es algo que no nos beneficia en absoluto».