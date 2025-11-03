Javier Miranda, nutricionista, advierte sobre los errores que se cometen al descongelar alimentos: «Hay que usar estos recipientes»

La reportera de 'El tiempo justo' (Telecinco) se ha colado en la casa de Reme, una vecina de Málaga que le ha abierto las puertas de su congelador, de su nevera y de su despensa. Luisa Chamizo ha llegado directa a la cocina de ... esta espectadora del programa de Joaquín Prat para poner el foco en algunas prácticas poco recomendables a la hora de manipular los alimentos. Concretamente, se han centrado en el proceso de descongelación de las comidas, en una época en la que muchas personas recurren a guardar guisos, carnes y pescados en el congelador para poder gestionar el día a día.

Para saber más al respecto y dar con las pautas adecuadas para ello ha participado en la conexión Javier Miranda, un nutricionista que es ya una cara conocida para la audiencia de 'El tiempo justo'. Este ha escuchado atento cómo procede Reme a la hora de descongelar los filetes de pollo que suele guardar a varios grados bajo cero para después sacarlos y prepararlos para comer. Esta le ha dicho que, tras sacarlo del congelador, «pasan a la nevera, en el mismo tupper donde estaban abajo, con su tapadera, y ya los dejo ahí un día o así, igual desde la noche anterior, para que se vaya descongelando y después ponerlos a la sartén».

Al escuchar esta explicación, el nutricionista invitado ha hecho varias indicaciones a Reme, una muy concreta a tener en cuenta y es en relación a los útiles que se usan para esta tarea doméstica: «No deberíamos dejarlos ahí en el mismo tupper. Habría que usar este tipo de recipientes». Ha mostrado a las cámaras un bol, también es válido un tupper abierto, con un escurridor. ¿Por qué? «La carne, al descongelar, debe soltar el líquido que tiene, porque sino puede resultar perjudicial para la salud», ha apuntado Miranda.

Este experto ha dado otros consejos en relación a lo que muchas personas suelen hacer para descongelar alimentos, concretamente la carne y el pescado. Para quienes suelan introducir la comida en bolsas que se cierran con zip para después introducirlas en agua caliente, «mal hecho». «Hay que hacerlo en todo caso con agua fría», ha sentenciado el nutricionista. Joaquín Prat le ha preguntado sobre un pescado «que lleva dos días descongelando en la nevera», a lo que este colaborador ha respondido entre bromas: «Pues tendrías muchas cosas que hacer para dejarlo ahí tanto tiempo».

Prat le ha comentado también por la freidora de aire, si realmente es recomendable. Javier Miranda ha respondido en afirmativo: «Sí, claro que sí, no deja de ser un ciclo de aire caliente y no entraña riesgo ni problema alguno».