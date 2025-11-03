Suscríbete a
Javier Miranda, nutricionista, advierte sobre los errores que se cometen al descongelar alimentos: «Hay que usar estos recipientes»

Este experto ha compartido consejos para evitar los riesgos para la salud que conlleva descongelar comida sin llevar a cabo las debidas precauciones.

La reportera de 'El tiempo justo' (Telecinco) se ha colado en la casa de Reme, una vecina de Málaga que le ha abierto las puertas de su congelador, de su nevera y de su despensa. Luisa Chamizo ha llegado directa a la cocina de ... esta espectadora del programa de Joaquín Prat para poner el foco en algunas prácticas poco recomendables a la hora de manipular los alimentos. Concretamente, se han centrado en el proceso de descongelación de las comidas, en una época en la que muchas personas recurren a guardar guisos, carnes y pescados en el congelador para poder gestionar el día a día.

Descarga la app