Javier de Hoyos descubre a una persona del público dormido en pleno directo: «¿Qué colaborador te está aburriendo?»

Javier de Hoyos estaba hablando en la previa a 'La familia de la tele' (La 1), que tras una serie de cambios en horarios y recortes de su duración, arranca en torno a las 16 horas. La previa arranca sobre las 14.50 en RTVE Play, participando en el mismo parte del equipo de presentadores y algunos colaboradores. Ha sido en esta primera parte que se ha dado una situación que ha dejado descolocado al equipo. Y es que De Hoyos ha sido muy claro: «Ey, ¡que hay un hombre en el público que está dormido! ¡Pero bueno!».

El periodista ha ido raudo y veloz al segmento de las gradas donde se encontraba esta persona, que pareciera haberse recompuesto en apenas segundos, pues cuando Javier de Hoyos lo señalaba y llegaba hasta él se mostraba con los ojos bien abiertos e igualmente sin saber de qué iba este show. Una vez se ha encontrado frente a los micros, este espectador del directo ha negado la mayor: «Yo no estaba dormido, no se, estaba como descansando…».

Jim, el aludido, se ha mostrado afable pero sí tenía cara de estar algo desorientado. Javier de Hoyos, aprovechando el momento, le ha preguntado qué colaborador lo estaba aburriendo más. Jim, callado, no terminaba de decir nada, así que ha sido el mismo De Hoyos el que le ha tirado de la lengua: «¿Ha sido Belén? No, no, ella no. ¿Ha sido Patiño? Tampoco… ¿Ha sido Kiko Matamoros? Sí, ¡Kiko! Claro, es que él habla como muy pausado y es normal».

Kiko Matamoros, que estaba en el saloncito del barrio de Bellavista, se ha acercado a la grada y ha hablado con él. Todo entre bromas y risas, sin problema alguno, de forma distendida, hasta que Javier de Hoyos ha llamado al orden y ha anunciado que en breve empezara la emisión en La 1: «¡Todos a sus puestos!».

El aburrimiento de Jim, en el hipotético caso de que haya sido realmente así, podría hacer pensar a algunos que refleja el aburrimiento que este vecindario genera en parte de la audiencia que sigue los programas de la tarde desde sus casas. 'La familia de la tele' sigue bajando en visionados, en seguimiento, y el pasado lunes 26 de mayo marcó una cota de un 6,2% de share, lo que lleva al espacio a sus cifras más bajas. Pese a los esfuerzos de RTVE porque funcione, no terminan de dar con la tecla.

Se ha vuelto a recortar la duración de mismo. Primero se edificio en dos partes, con una primera con la tribu de María Patiño y una segunda, algo más 'seria', con Aitor Albizua e Inés Hernand al frente. Pero no, siguen sin obtener los resultados que cabría esperar después del arranque a bombo y platillo con el que se orquestó el estreno.

