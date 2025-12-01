Javier Cámara confiesa el motivo por el que rechazó trabajar con Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada'

El cine está viviendo una época de resucitar películas que marcaron al público. Una de estas cintas es 'El diablo de Prada', el famoso largometraje interpretado por Meryl Streep y Anne Hathaway que mostraba cómo era trabajar en el apasionante mundo de las revistas ... de moda. Pues bien, ahora que está a punto de estrenarse su segunda parte, el actor español, Javier Cámara ha realizado una sorprendente confesión, asegurando que le cogieron para un papel, pero que lo rechazó. Un 'no' a uno de los grandes 'taquillazos' de Hollywood que estuvo motivado por una razón que el propio intérprete ha revelado dejando a todos los integrantes de 'Aruser@s' (La Sexta) en 'shock'.

«Javier Cámara ha sorprendido con una confesión, hizo qué...», adelantaba Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' a los telespectadores. «Pues, se presentó al casting de 'El diablo viste de Prada'», señalaba Tatiana Arús, colaboradora del programa de La Sexta, antes de mostrar el vídeo con la impactante confesión del actor español.

«Yo hice un casting para 'El diablo viste de Prada'. Entonces, no lo hice con ella, con Meryl Streep, lo hice con la jefa de casting y entonces le gustó mucho el casting y me dijo: 'bueno, tienes que venir'», explicaba Javier Cámara antes de continuar relatando cómo continuó la prueba en el fragmento que recogía 'Aruser@s'.

«Entonces, dijo la frase maravillosa: '¿puedes hacer lo que has hecho un poco más rápido? Y, ahí, yo hablé con mi representante, Paloma Juanes, y le dije: 'Paloma, más rápido no voy a poder. Claro, es que imagínate que me vea Meryl Streep y haga así y me de un ictus», confesaba entre risas Javier Cámara en el vídeo emitido por 'Aruser@s'.