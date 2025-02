Isabel Preysler cumple 75 años «en números rojos»: «Su hijo Enrique le está ayudando a llegar a final de mes»

Si bien la exclusiva de la tarde podía ser el poner número concreto a la edad de Isabel Preysler, en 'TardeAR' (Telecinco) los presentadores han puesto el foco en otro tema: en la cuenta corriente de la reina de corazones. Según han comentado los colaboradores del programa, Isabel estaría en «números rojos», una situación económica un tanto delicada a la que estaría haciendo frente con la ayuda de uno de sus hijos. Concretamente de Enrique Iglesias, «que siempre ha sido el más apegado a su madre», han referido Verónica Dulanto y Frank Blanco, al frente del programa.

La información la ha dado en exclusiva el periodista Juan Luis Galiacho, que ha hablado alto y claro sobre esto: «Enrique Iglesias ayuda a su madre con todo, es su ojito derecho y siempre la ha ayudado. Está atravesando una grave crisis financiera y es por eso que él le echaría una mano pagando los gastos de la casa». Esto ha despertado todo tipo de comentarios en plató. Ágatha Ruiz de la Prada no ha dado mucho crédito a la noticia y ha añadido que «hace unas semanas era yo la que estaba sin un duro, eso decían los medios, así que parece que ahora le toca a ella el rumor».

Entre los detalles que se han compartido en el directo de 'TardeAR' también se ha tratado del patrimonio que tiene Isabel Preysler. Han dado una cifra redonda: 30 millones de euros. También han puesto la nota en el hecho de que «esto es difícil de calcular, la verdad». Sea como fuere, Cristina Tárrega ha hablado que ella sabe «que Isabel está diciendo que no a muchos trabajos porque no le apetece, con lo cual tampoco debe estar tan mal. Por otra parte, pienso que es una mujer que vive tranquilamente y bueno, puede que su hijo la quiera ayudar, hacerle algún tipo de regalos o contribuir a su bienestar y no pasa nada».

Boris Izaguirre era otro de los tertulianos de este 18 de febrero. Es íntimo amigo de la 'socialité' y ha desmentido que tenga problemas económicos. «Yo no lo creo para nada, sinceramente. Ella ahora está disfrutando su vida como quiere, como le apetece, sin más, y creo que es importante decir que si tiene ayuda de sus hijos es por algo, porque ha sido una madre extraordinaria y realmente eso es lo que más le interesa a ella, que la conozco bastante bien», ha sentenciado Izaguirre.