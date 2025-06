Ione Belarra no se muerde la lengua en echar por tierra la comparecencia de Pedro Sánchez con una demoledora palabra

Los programas de actualidad política tienen mucho trabajo estos días. Y es que, no hay día que no salga a la luz un nuevo escándalo que acorrale más al Gobierno. Así, y ante todo el revuelo, Pedro Sánchez, que llevaba 44 días sin aparecer ante los medios, ha tenido que salir al paso con dos comparecencias, siendo la última este lunes y que ha sido muy comentada este martes en las tertulias pero también en entrevistas como la que ha tenido 'La mirada crítica' (Telecinco) con Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que no se ha cortado lo más mínimo en calificar la intervención del presidente del Gobierno con una única palabra muy popular, pero clara a más no poder.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final de su emisión y Ana Terradillos daba la bienvenida a Ione Belarra, que entraba por videoconferencia al espacio de Telecinco. «Buenos días, ustedes dicen: 'no vamos a esta ronda de contactos porque no vamos a blanquear esto como algo normal'», introducía la pregunta la presentadora a su invitada. «¿Esto supone que todo lo que vaya a poner sobre la mesa el PSOE, ustedes van a decir que no?», cuestionaba la periodista a la secretaria general de Podemos que respondía sin morderse la lengua.

«Bueno, yo creo que es importante explicar que estamos ante un auténtico paripé que está desplegando Pedro Sánchez», sentenciaba la invitada de 'La mirada crítica' tras lo visto con el presidente del Gobierno que continuaba con su discurso. «Lo que estamos viendo en esta semanas con este gravísimo caso de corrupción que afecta al seno del PSOE no se entiende sin responsabilidades a nivel autonómico y estatal porque es imposible hacer este tipo de gestiones sin contar de ellos, hablamos de un caso que puede tener ramificaciones muy amplias y hay que legar al fondo del asunto», valoraba Ione Belarra que no se quedaba ahí y volvía con fuerza para arremeter contra Sánchez.

«Pedro Sánchez ha demostrado ser parte del problema, no de la solución», aseveraba la invitada de 'La mirada crítica' que continuaba con la entrevista de Ana Terradillos.