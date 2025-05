El invitado estrella de 'La Resistencia' sorprende a Broncano 'colándose' en 'La Revuelta': «Hay una actriz esperando»

Lo imprevisible forma parte de la esencia de 'La Revuelta'. Nunca se sabe lo que va a pasar, ni quién será el entrevistado de la noche. Este jueves 29 de mayo hasta al propio David Broncano le pilló por sorpresa una de las visitas de la noche. Una lluvia de limones cayendo por el tobogán que conecta la planta superior del teatro con el escenario anunció la presencia de alguien muy especial para el formato.

🍋 Los reales saben lo que quiere decir si aparecen limones en programa. Se le quiere mucho a Salva. Historia de La Resistencia. #LaRevuelta @SalvaEspin pic.twitter.com/QbHg4erFL8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 29, 2025

«Tengo que hacer muchas introducciones», acertaba a comentar un asombrado Broncano. Por si alguien no conocía al recién llegado, el presentador repasó su trayectoria en el programa. «Los seguidores clásicos de 'La Resistencia' conocerán a Salva Espín, dibujante de Marvel y uno de los mejores dibujantes de cómic del mundo ahora mismo. Viniste hace años a 'La Resistencia' y te convertiste en una auténtica estrella».

El ilustrador murciano, dibujante de 'Deadpool', 'Spiderman' o 'X-Men', estuvo por primera vez en 'La Resistencia' en 2022, aunque los fans lo recuerdan como una de las visitas más divertidas de la historia del espacio de entretenimiento.

Un superhéroe de 93 años

«Había dicho que cuando volviera Salva me avisaran cuanto antes, pero hoy directamente se me ha avisado mediante limones», bromeaba el cómico. «Pero ¿sabes que no eres el invitado de nada, no?», añadía un tanto preocupado.

«He venido a la hora que me han dicho. A mi me han dicho lanza los limones y tírate ya», replicaba Espín. «Pero no vas ahora ¿Quién te lo ha dicho?», insistía Broncano sin saber cómo proceder. «No puede ser ahora la entrevista, que hay una actriz esperando ahí».

Importancia a lo importante, el dibujante se aseguraba de que «el ticket del parking me lo vais a sellar»

«No voy a hacer el tetraillo. Sabía que venías estos días, pero no he querido saber ni a qué vienes. No se si presentas un cómic, un libro…», confesaba el presentador.

Siempre imaginando que los héroes serían como Henry Cavill cuando los auténticos superhéroes son murcianos y se llaman Salvador. #LaRevuelta @SalvaEspin pic.twitter.com/88soRduToK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 29, 2025

«Todo eso y más. Tengo bastantes cosas para presentar», adelantaba el murciano, que le dio visibilidad a su nuevo libro, 'La dinastía del merengue', acompañado por su abuelo Salvador, protagonista del proyecto a sus 93 años.

Salva Espín pudo tener su mercado ratito de en 'La Revuelta' tras la desternillante visita de Yolanda Ramos, que presentó 'Viaje de fin de curso: Mallorca'. «Es una película muy interesante, porque es parte de una historia real donde en el confinamiento unos niños que fueron de excursión de fin de curso a Mallorca se quedaron confinados en un hotel».