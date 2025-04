Un invitado de 'El diario de Jorge' denuncia el trato recibido por parte del programa de Telecinco: «La encerrona de mi vida»

'El diario de Jorge' llegó a la parrilla de Telecinco el 29 de julio de 2024 con la intención de emular el éxito televisivo alcanzado con 'El diario', un formato que permaneció en Antena 3 durante más de una década. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando el talk show de Mediaset alcanzó los dos dígitos de share.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez, que se emite a partir de las 18:30 horas, después de 'TardeAR', lidera ahora su franja horaria. El pasado martes, 22 de abril, fue seguido por 820.000 espectadores y anotó un buen 11,8% de share.

La diversidad de testimonios personales, sumado al carisma y espontaneidad de Jorge Javier, han logrado cautivar a la audiencia. Sin embargo, el formato se ha visto salpicado en las últimas horas por la denuncia pública de un joven que participó en el programa hace una semana.

Se trata de Álex, quien acudió a 'El diario de Jorge' como acompañante de su novia, quien había sido citada por una examiga que quería pedirle explicaciones por mantener relaciones con su expareja hace unos años. Sin embargo, el joven acabó interviniendo en el programa cuando, según él, no tenía nada que ver con el caso.

La experiencia negativa de un joven en 'El diario de Jorge'

El joven, popular en redes sociales, ha decidido contar su experiencia en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@vareela._), donde acumula más de 840.000 seguidores. «He ido a la televisión y me han hecho la encerrona de mi vida», comienza diciendo.

Sin embargo, el creador de contenido cuenta primero los aspectos positivos de su experiencia: «Nos pagaron el AVE y fuimos en el primer vagón, que es más espacioso y cómodo y se agradece. Al llegar, la acogida fue muy buena, nos dieron la bienvenida, nos llevaron hasta el sitio, todo bastante profesional», señala.

Fue después cuando comenzó la mala experiencia de Álex. «Estuvimos seis horas de reloj encerrados en un camerino sin hacer nada. Lo compartimos con otras dos personas, por lo tanto éramos cuatro y el camerino eran dos metros cuadrados, no se podía ni salir. Un agobio brutal», denuncia.

El creador de contenido también arremete contra la comida de Mediaset, que asegura era «lamentable». «El pan estaba más duro... Yo creo que tiraba el pan contra la pared y la rompía, no es broma». Por ello, recomienda a los próximos invitados llevarse su propia comida: «Si no, vais a pasar un hambre que flipas».

No obstante, fue después cuando se produjo el gran engaño, según Álex, quien asegura que solo iba de acompañante de su novia. «Ellos sabían mi nombre, quién era y no me dijeron nada. Cuando llegué ahí ya escuchaba cuchicheos entre las chicas, pero no le quise dar importancia. Hasta que llega un momento donde están maquillando a mi novia, que me dicen 'tú también te tienes que maquillar'», cuenta.

El joven, descolocado ante esta orden, preguntó si él también saldría en el programa. «En vez de decirme la verdad, me dijeron 'tú fluye, no te preocupes, estate relajado'. Yo ahí, error mío garrafal, me fío de ellos y digo, que me maquillen, me quedo en el público y no creo que salga», asegura.

Llegó la hora de salir a plató y el equipo del programa microfonó también a Álex y le ordenó sentarse en la grada, mientras su novia se enfrentaba al reproche de su examiga. «Le querían dar un mensaje pero ella no tenía ni idea de quién era. Yo, tonto de mí, pensé 'será una sorpresa bonita, yo en el público reaccionaré, diré algo y quedará guay', pero fue totalmente lo contrario», explica.

Y es que, según el creador de contenido, su novia acudía al programa por «un problema entre una chica random que quería salir en la televisión y mi novia que tuvieron hace tiempo». «Yo no tenía nada que ver y me pusieron la cara durante todo el programa. Cuando digo nada es nada, ni en ese momento yo estaba con mi novia, cero».

Según el joven, que acabó interviniendo en el programa, el equipo pretendía hacer ver que él estaba involucrado en el problema entre las dos examigas, cuando no era así. Una 'encerrona', según él, que ha decidido contar en sus redes: «Este vídeo es para que seáis más astutos que yo en estos casos, veáis estas situaciones y no hagáis el ridículo como yo lo hice. Pero bueno, de todo se aprende», concluye.