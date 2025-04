Una invitada comparte una de las realidades que viven las mujeres trans: «Me esconden»

Es una mujer de armas tomar, orgullosa del camino andado, de todo lo vivido y con ganas por volver a enamorarse. Así se ha presentado María en 'El Diario de Jorge' (Telecinco), donde Jorge Javier Vázquez ha dado paso a esta chica trans que vive en Sevilla y que, a sus 46 años, tiene muy claro lo que sí y lo que no quiere en alguien con quien compartir experiencias. De hecho, ha compartido algunas historias y se ha mostrado fuerte en relación a lo que no está dispuesta a dejar pasar.

Así, María ha explicado a cámara que está «cansada porque los hombres me esconden». «Nos conocemos, les gusto, se enamoran… pero me ocultan», ha referido. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado sobre su historial amoroso y ella ha hablado alto y claro: «Llevo seis años sola y eh tenido dos relaciones serias en mi vida. Mi último chico me engañó con una amiga, me puso los cuernos, vaya». Es por eso que quiere a alguien fiel y leal. «Creo en el ser humano y por eso estoy aquí», le ha dicho al presentador. Este la ha animado: «Pues tranquila porque 'El Diario de Jorge' es magia».

La invitada sevillana ha explicado sobre lo vivido y a día de hoy dice que, normalmente, no refiere que es una persona trans. «Somos hombres, mujeres… ¡Las etiquetas en el supermercado!», ha sentenciado. Y sobre otros detalles que debería reunir su pareja ideal, ha destacado que sea alguien «que tenga buena conversación, con quien hablar». Después han bromeado sobre la edad, si más joven, más mayores, y tanto Jorge Javier como María han terminado a carcajadas comentando que «con que respire ya está bien».

Entre carcajada y carcajada, la primera llamada de un hombre interesándose por su perfil. Se ha tratado de José Manuel, de 39 años, vecino de Huesca. Es camionero y le ha dicho a ella que le ha llamado la atención su fuerza y desparpajo. Es un chico rubio, de 1,78, y tiene claro también lo que quiere. «¿Estás listo para una relación?», le ha preguntado Vázquez. Este, ni corto ni perezoso, le ha respondido: «Una… ¡y las que vengan». El pasado Jueves Santo puso punto y final a su más reciente relación y anteriormente había terminado con otra persona en octubre. «Te recuperas pronto», ha terminado diciendo Jorge Javier, que ha emplazado a María y a José Manuel a tener una cita en directo en próximos programas de 'El Diario de Jorge'.