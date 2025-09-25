Intenta sorprender a su cita, pero el momento se convierte en un 'tierra trágame': «Madre mía, ¿qué está haciendo?»

Sergio tiene 21 años, aunque su cita de 'First Dates' lo definiera como «un hombre de 50 metido en el cuerpo de un chico de 21». Y es que al joven, natural de Torre Pacheco (Murcia), vive por y para su gran pasión: la interpretación. En el restaurante de citas de Cuatro, donde acudió en busca de su primer amor la noche del jueves 25 de septiembre, el soltero compartir con Carlos Sobera sobre su predilección por géneros de otros tiempos. Sueña con dedicarse profesionalmente al teatro clásico, «subir a un escenario, recitar versos, e interpretar a un personaje de hace de dos siglos».

Considera que «ya no hay teatro como el de antes, no demuestra el amor puro como creo que debe ser el amor», explicó en los totales el murciano, que se considera romántico empedernido. Sin embargo, por ahora no ha tenido mucha experiencia en relaciones. «Virgen total. Admito que he tenido mis fantasías y alguna paja ha caído, pero intento reservarme para cuando encuentre la chica ideal», confesó.

Noticia Relacionada El momento de pagar la cuenta siembra la discordia entre dos solteros: «Me ha parecido cutre» María Robert Entre Olga y Jesús surgió el eterno debate de si un hombre debe o no invitar a la mujer en la primera cita, y no llegaron a un acuerdo

Por sugerencia del presentador, Sergio recibió a María (22) recitándole de rodillas los versos más populares de 'Don Juan Tenorio'. Un gesto que dejó anonadada a la joven porque una antes la habían sorprendido de esa manera. «Me he quedado bastante impactada, ha sido un 'shock'», reconocía frente a las cámaras la estudiante de periodismo llegada desde Madrid.

Abiertamente demisexual, la soltera reveló que necesita sentir una conexión emocional para tener sexo con alguien. «Creo en el amor romántico y en encontrar a alguien que sea compatible conmigo, siendo libre con esa persona», manifestaba antes de encontrarse con su cita.

Sergio 'da el cante' en medio del restaurante

La velada arrancaba con buenas expectativas, sobre todo por parte de Sergio. El actor declaró tuvo un flechazo con María, le encantó desde el primer momento. Ella, en cambio, fue pasando de la expectativa al desencanto a medida que su cita monopolizó la conversación con su pasión por el teatro. Con todo, consiguió dejarla sin palabras cuando, después de mencionar que se iba apuntar a clases de salsa y bachata, desveló que le haría ilusión participar en 'Cine de barrio'. «Wow, eso lo ve mi abuela», atinó a decir María.

Sin embargo, prefirió cortar el intento de ella de conversar sobre política. Otro punto más en el que no eran compatibles, como su acompañante declaró al equipo del programa.

«Es un poco tímido a la hora de hablar de ciertos temas, no quiere confrontación. Pero a mi la confrontación me gusta. Le falta esa chispa».

Lo que no se esperaba María es que Sergio le hubiera preparado otra sorpresa. En mitad del restaurante y con todos los comensales de testigo, el murciano le dedicó una copla a su acompañante. Pero mientras él estaba convencido de que cantándole había ganado unos cuantos puntos, ella quería desaparecer de la vergüenza. «Madre mía, ¿qué está haciendo? No es mi estilo de música para nada. Ha sido un poco 'tierra trágame', no voy a mentir», admitía a cámara.

Sergio, sin darse cuenta de la incomodidad que manejaba María, declaraba antes de tiempo que «volvería a tener otra cita contigo, una y mil veces». Solo obtuvo el silencio por respuesta.

En la decisión final, él volvía a repetir las ganas que tenía de seguir conociéndola. Pero no era recíproco. «Me has caído super bien, eres un chaval increíble, pero no he sentido la chispa», esgrimía María. No obstante, se ofrecía encantada a participar en un casting si Sergio necesitaba actriz para alguna obra.