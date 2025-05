El ingeniero Jorge Morales, tajante sobre la responsabilidad del apagón: «Hay muchos intereses económicos»

'La Revuelta' afronta su peor racha de audiencias, pero mantiene intacta la calidad de los invitados. Tanto es así que para despedir abril, David Broncano pudo entrevistar a Jane Goodall y se trasladó por primera vez fuera del plató del teatro Príncipe Gran Vía para ser recibido por Fernando Arrabal en la casa del dramaturgo en París.

Este lunes 5 de mayo el 'show' de Televisión Española abrió la semana con doblete de invitados. Primero Broncano charló con Antonia San Juan con la excusa del estreno de su nueva película, 'Lo carga el diablo', dirigida por Guillermo Polo.

Noticia Relacionada Este sería el motivo que generó el apagón eléctrico según un exasesor energético del Gobierno Maria Sánchez Palomo Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Transición Energética, ha señalado de manera contundente qué fue lo que probablemente ocurrió para que se fuera la electricidad en toda España: «Y estábamos avisados».

Entre otras declaraciones jugosas, la actriz aclaró que se marchó de 'La que se avecina' por iniciativa propia y tampoco tuvo nada que ver el sueldo en su decisión. «Me pagaban de puta madre. Y puntual… Quien diga que me fui por dinero es mentira, me pagaban increíble, pero increíble. Hoy día no te pagan esos sueldos. Me fui porque tenía otra cosa donde trabajar, si no me hubiera tenido que comer una situación que no me gustaba. Si hubiera sido por dinero, lo diría», aclaró la canaria.

También habló de su situación sentimental, que se resume en mejor sola que mal acompañada. «Los hombres mayores no me gustan, yo tengo mucha energía y no quiero ir con un viejo, para vieja yo». Aunque tampoco con uno más joven, pues «ya sí noto el desfase de estar en momentos diferentes».

¿Cómo se va a ir alguien de La que se avecina por pasta? Las carretillas de dinero que debían salir de ahí. #LaRevuelta @Antonia_SanJuan pic.twitter.com/WbANrIWl6j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 5, 2025

Tras separarse del también actor y productor Luis Miguel Seguí, con el que estuvo durante 16 años, San Juan se quedó «colgada como una paraguaya de un bacalao de 28 años». «Podría haber estado con él si hubiera aceptado lo que me imponía, pero no. Usted está muy bueno, pero aquí las normas las pongo yo. ¡Pa' tu casa!», recalcó.

La causa del apagón eléctrico

El segundo invitado de la noche fue Jorge Morales, ingeniero industrial y experto en energía, citado en 'La Revuelta' para hablar sobre el apagón del pasado lunes provocado por un sistema que se rompió «por primera vez en 50 años».

«Cualquier político que te diga que el sistema es infalible te está engañando. Un sistema de la luz infalible es infinitamente caro», aseveró. Si bien no ve probable que vuelva a ocurrir, el ingeniero llama a la cautela, dado que «hay que analizar todos esos datos y ver lo que ha pasado, porque efectivamente podemos hacer que probabilidad de ocurrencia sea menor».

«¿Quién tiene la culpa?», preguntó directamente Broncano. Sin embargo, el experto no le pudo dar ninguna respuesta concreta, porque no se sabe. «El sistema eléctrico está preparado siempre para que cualquier cosa falle, pero solo de una en una. Si cae cualquier elemento de la red enseguida hay otro que lo repone, por eso normalmente no hay apagones ¿Qué pasa? Que no está preparado para un incidente múltiple. Algunos sí se contemplan, pero no todos», explicó.

💡Hace una semana del día en el que toda España dijo SA ROTO LA LUZ



"El problema es que hay muchos intereses económicos detrás del sector eléctrico" #LaRevuelta @jorpow @proximaenergia pic.twitter.com/XHgf8YSPZM — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 5, 2025

El problema, agregó al respecto, «es que ahora mismo es que hay muchos intereses económicos detrás en el sector eléctrico. Entonces, hay mucha gente que está intentando arrimar el ascua a su sardina. Incluso desde antes». «Esta semana me ha llamado la atención gente que sin saber lo que ha pasado ya ha sentado cátedra y ha afirmado que las renovables son malas, las nucleares no se qué, Rusia, Putin…», aseveró.

«¿Dimitirá alguien?», quiso saber también el presentador. Irónicamente, Morales espetaba que «en España está prohibido dimitir». «No es por ser populista, pero algo ha pasado muy grave. No se puede permitir que pase eso», insistía Broncano. Pero el invitado lo tenía claro, aunque se desvelara la verdad de los sucedido, «echar a lo mejor, pero dimitir no».