Influencer trans revela cómo «ha cambiado su físico a golpe de bisturí, no de filtros»: ¡120.000 euros en operaciones!

Lleva 11 operaciones en su cuerpo, tanto en partes íntimos como en el rostro y en otras zonas de su anatomía. Daniela Requena, periodista e influencer, ha sido clara al hablar de cómo su vida ha cambiado desde que hace siete años se sometió a la primera intervención de cirugía estética. En este caso no por querer sentirse más guapa, sino porque Daniela es una mujer transexual y ha sido intervenida para una vaginoplastia: «Costaba 22.000 euros y entonces me costó 12.000 euros, haciéndome una súper oferta. Luego lo conté en redes sociales y, como me gusta hablar de manera clara y natural, gustó y ahí empezaron a ofrecerme y a buscar yo oportunidades para seguir mejorando mi físico sin que me costara mucho dinero».

Lo ha explicado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde han contado varias historias de creadores de contenidos que disfrutan de servicios y productos gratuitos o a precios más bajos, con condiciones ventajosas, por la visibilidad de las publicaciones que generan. Así es que Daniela Requena, periodista de profesión, ha explicado paso a paso cómo es que lleva en su cuerpo alrededor de 120.000 euros en intervenciones de cirugía estética. «En mi cuerpo hay invertido mucho dinero, así que ya ves, yo no necesito filtros, he cambiado mi cuerpo a golpe de bisturí».

Con su primera experiencia empezó todo: «Me hice atractiva para profesionales y clínicas, que se sintieron identificados con mi imagen y la manera de transmitir. A las marcas les salgo rentable, la verdad». Tanto es así que Pepa Romero ha llegado a referirle que seguramente ella les haga ganar más dinero a las empresas de las que estas le pagan a la influencer.

Cristina Fernández, una de las periodistas que estaba en plató, le ha preguntado cómo se mide su influencia, hasta qué punto se evidencia la rentabilidad de las compañías y los profesionales para invertir en su imagen. En plató estaba un experto en marketing digital, Jose Noblejas, que ha señalado que hay parámetros e indicadores que permiten saber cuánto se monetizan esos servicios que se dan a personas como Daniela.

Junto a esta, otros influencers. Uno de ellos Javier Sobrino, que se ha especializado en turismo y viajes, y Mario, que «vive de probar coches». Tanto uno como otro están monetizando su papel en redes y esta se ha convertido en su principal fuente de ingresos.