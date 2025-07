Una influencer de finanzas desvela una fórmula magistral para ahorrar

La imposibilidad para ahorrar está tras numerosos problemas de los españoles, especialmente de los más jóvenes. Esto les dificulta poder acceder a una vivienda, entre otros asuntos, pues el nivel de vida, con los precios subiendo cada vez más y los sueldos estancados, son una barrera para poder reunir cierto patrimonio y acceder a oportunidades como la de tener una casa propia. Cristina Dayz, una influencer experta en finanzas de 31 años, ha querido dar esperanza a esas personas que no consiguen ese objetivo de ahorro hablando sobre el conocido como 'ahorro express': «No hay excusas para no llenar la hucha».

Ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde la mismísima Pepa Romero ha tomado nota de lo que la joven refería. Según Dayz, la clave está en describir «tus grandes SÍ, a que no quieres renunciar, y tus NO, aquello sin lo que podrías vivir. Para esto es fundamental desintoxicarse del ruido del consumismo. La gente nos quiere vender d forma constante así que es importante tener claro que quieres y qué no».

Pepa Romero le ha pedido ejemplos: «Pues desde recortar a la hora de comer fuera de casa, si no es tan imprescindible para ti, hasta comprar menos ropa, por ejemplo. Yo por ejemplo como no suele gustarme salir pues prescindo de eso y me gasto dinero en puzzles, que me encanta hacerlos, o en viajar». La presentadora le ha comentado que eso parecía muy idílico pero que no era tan sencillo, «teniendo en cuenta que en España la mayoría de los sueldos es de 1.300 euros brutos al mes. «Está claro que hay que esforzarse y que llegará un punto en el que no puedas recortar más, pero ahí también hay que abrirse a buscar nuevas formas de ganar dinero, diversificar tus fuentes de ingreso», ha sentenciado.

Cristina Dayz ha dividido los presupuestos en tres partidas principales: transporte, comida y vivienda. Respecto a la primera, ha comentado la opción de prescindir de vehículo propio, usar transporte público y si se requiere para viajar o algún traslado especial, «puedes recurrir a algunas apps y alquilar un automóvil solo para el tiempo que lo necesites, sin tener que estar pagando seguro, reparaciones, etc.».

Respecto a la comida, lo apuntado antes: evitar comer fuera más de la cuenta, cocinar en casa, mirar precios, comparar en supermercados. Y la vivienda, ahí le ha costado especialmente, pues los precios están por las nubes. En su caso ha explicado que lo que hace es ofrecer su piso en una plataforma que existe para compartir vivienda en vacaciones, como intercambio: «Cuando viajo voy a casas de personas que utilizan esa aplicación y luego les ofrezco la mía».

Seguía la conversación otra joven, Paula Ibarra. Ella tiene 29 años y ha explicado que ha conseguido ahorrar recortando en lo que no es imprescindible. «Solo así me he podido comprar mi casa», ha apuntado. Paula ha tomado nota del consejo de Cristina, que también ha dicho que la clave del ahorro express está en dedicar un tiempo limitado a ese ahorro intenso, por ejemplo los primeros 15 días del mes, «y después dedicarte a vivir».