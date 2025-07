Una influencer católica sorprende al hablar alto y claro sobre cómo monetiza «el mensaje del Evangelio» en redes sociales

Evangelizadores digitales e influencers católicos se están dando cita en estos días en El Vaticano, personas procedentes de 45 países que están apostando por utilizar las redes digitales y las nuevas plataformas para difundir la palabra de Dios. Marina Valdés ha contactado en directo con una de estas personas que está disfrutando del encuentro este lunes y mañana martes, Paula Vega, y ha dado detalles al respecto en 'Más Vale Tarde' (LaSexta).

Paula Vega ha respondido a todas las preguntas de la presentadora, que ha querido conocer el objetivo de perfiles como el suyo, @llamameyumi. «Nosotros mostramos nuestra experiencia, como vivimos en la vida real, que no es perfecta ni mucho menos ni queremos dar esa sensación. Nos gusta mostrar las cosas tal y como son, tratando de hacerlo lo mejor posible y también enseñando el amor de Dios que tenemos», ha explicado a Valdés. Esta le ha preguntado cómo vive algunos comentarios que ha recibido en las plataformas sobre sus estudios en teología: «Cuando empecé a estudiar estaba todo más cerrado, más relegado a sacerdotes y seminaristas, pero eso está cambiando. De hecho, mi trabajo en redes está destinado a llevar la teología a todo el mundo».

Uno de los aspectos en los que ha insistido Marina Valdés ha sido en el hecho de que Paula Vega se considere feminista «pese a estar en una organización en la que la mujer sigue estando relegada a un segundo plano». Esta evangelizadora digital ha comentado que «siempre hay que abogar por la promoción de la dignidad de la mujer, llevar nuestra visión y experiencia y mostrar a las mujeres que nos han precedido». Es ahí que ha hecho la primera alusión a un curso que ella imparte, 'La mujer en la Biblia', que forma parte de una de sus fuentes de ingresos.

Ese tema, el cómo monetiza el mensaje del Evangelio, se ha convertido en el otro gran punto a tratar en la entrevista. «¿Quién te apoya, quiénes te patrocinan para vivir de eso?», le ha preguntado Marina Valdés. A esto, Paula le ha dado un zasca contundente, afirmando que «no vivo de las redes sociales, sino de mi trabajo, que ejerzo en marketing y comunicación y esto es solo para el tiempo libre». Solo cobra «por cursos como el que he comentado pero nosotros no cobramos nada ni monetizamos nada, no nos paga la Iglesia ni las redes», ha terminado diciendo.