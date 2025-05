El 'infierno' de una octogenaria, secuestrada y maltratada por su cuidadora: «Una historia tremenda»

Atender a las secciones de sucesos de los diferentes programas de televisión, es ser espectador de historias reales que superarían a cualquier ficción. Así, este martes 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) ponía sobre la mesa la terrible situación que vive una mujer que ha denunciado que la cuidadora de su tía, una señora octogenaria, la tiene secuestrada y maltratada.

«Una historia tremenda», afirmaba Manu Marlasca, colaborador de 'El programa de Ana Rosa', sobre la noticia que iban a abordar. «Una octogenaria está siendo secuestrada por la cuidadora», señalaba el periodista que se hacía eco del llamamiento de un familiar de la mujer. «Susana nos pide ayuda, la cuidadora de su tía la tiene retenida, secuestrada en su casa y la maltrata. La intenta echar, de momento, con resultado fallido», manifestaba Manu Marlasca, antes de que el matinal de Telecinco ofreciera todos los datos sobre el impactante caso.

«Desatendida y magullada es la situación que denuncia Susana», comenzaba diciendo el vídeo de 'El programa de Ana Rosa' que señalaba que la cuidadora no se ocupaba de la octogenaria. «Está abandonada», afirmaba el matinal de Telecinco que se hacía eco de cómo la mujer se había «adueñado» de la vivienda. «Está incomunicada en su propia casa», apuntaba el espacio, que también relataba cómo todo cambió cuando una sobrina de la mujer entra en la casa y se dio cuenta de «las heridas y hematomas» de la octogenaria y de la «falta de higiene» que había en la casa. Unas «condiciones insalubres» que llevaba sufriendo durante «dos años de infierno».

«Me surgen un montón de dudas, me parece alucinante que esto esté ocurriendo», reaccionaba Ana Rosa Quintana que hablaba son Susana, sobrina de la octogenaria, que denunciaba que la cuidadora tenía una denuncia por malos tratos en 2024 y que habían solicitado la tutela, pero esta no se había concedido.

«¿Cómo es que no la podéis echar?», le preguntaba Ana Rosa Quintana a la invitada de 'El programa de Ana Rosa' que respondía desesperada. «Es que esta dentro de la vivienda, es una okupa y no me ampara nada para poderla echar», zanjaba la mujer ante las cámaras de Telecinco.