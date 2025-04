La inesperada respuesta de Shabella, modelo XXL, a quienes la llaman «gorda por la calle»

Joven pero con mucha experiencia a la hora de soportar insultos y ataques contra su cuerpo y su físico. Shabella Rouse ha llegado al programa 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para dejar claro que «el talento no tiene talla». Así la ha presentado la conductora del programa, Pepa Romero, que ocupa estos días el puesto de Sonsoles Ónega. Shabella ha llegado exuberante y sin pelos en la lengua ha relatado la infinidad de vivencias negativas que acumula en este tiempo, pues «desde pequeña he sido una niña regordeta».

Pepa Romero ha preguntado a la artista si le molesta que la llamen «gorda» y ella ha hablado alto y claro: «Pues, ¿Sabes qué? Dependen… depende de quién me lo dice y cómo me lo dice. No es lo mismo alguien que no conozco o no me aprecia a mi entorno íntimo, mis amigos o mi familia». Entre las lecciones de autoestima y amor propio que ha regalado a la audiencia esta actriz y cantante, que ha participado en un montaje de 'Blancanieves' recientemente que ha dado la vuelta a España, el cómo ella afronta que por la calle de dediquen insultos como el anterior, ese «gorda», que es como «si se les llenara la boca»: «Yo ahí lo tengo claro y les digo que son incultos, porque nos llaman así porque están guiados por un estándar de belleza que se ha enseñado».

Shabella Rouse ha ido más allá y ha referido que, a día de hoy, «todos debemos saber que somos 'gordofóbicos' por la educación que hemos recibido. y no solo eso. También rechazamos las arrugas, la celulitis, las estrías… Buscamos al final cuerpos y rostros normativos y hay que ir hacia un 'body positive' donde todo sea válido y bonito, sin insultos ni juicios que no llevan a nada bueno».

Shabella ha aprovechado su participación en 'Y Ahora Sonsoles' para compartir en directo sus magníficas dotes como cantante. Ha interpretado tanto varios temas del musical citado, de 'Blancanieves', como otra canción que está en su repertorio y que quería dar a conocer en el programa en vivo y en directo, dejando sorprendido a todo el mundo con su voz poderosa.

Shabella Rouse es especialmente activa en redes sociales. Cuenta con un perfile con más de 28.000 seguidores en Instagram donde comparte sobre su trabajo, su vida y trata de transmitir sobre el respeto y la tolerancia hacia personas de todo tipo.