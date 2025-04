La indignación de Gonzalo Miró ante los comentarios de Cristina Pardo: «¿Esto qué es? ¿Un aquelarre?»

Gonzalo Miró es una de las caras más populares de programas de las mañanas y las tardes en televisión. Desde sus participaciones en 'Espejo Público' (Antena 3) y 'La Roca' (La Sexta) a sus apariciones semanales en 'Más Vale Tarde' (La Sexta). En plena Semana Santa, este Lunes Santo Miró ha regresado al plató que comandan Cristina Pardo e Iñaki López, hoy con ella presentando en solitario, y el colaborador se ha convertido en diana de la primera parte del espacio.

Cristina, que suele hacerle alguna referencia prácticamente siempre que él está en plantilla, no ha dudado en dirigirse a él, algo que ha molestado notablemente al hijo de Pilar Miró.

Todo ha sucedido porque Cristina Pardo, al presentar, ha saludado en primer lugar a Gonzalo Miró con tono de broma y este rápidamente ha saltado: «¿Pero todo esto porque dices que he llegado tarde? ¡He llegado puntual, a mi hora!». El ambiente era distendido hasta que la presentadora le ha replicado que lo de las prisas era porque «pareciera que no te ha dado tiempo a vestirte». Miró se ha mirado la ropa y ha explicado que la vestimenta que lucía era tendencia: «Llevo una camiseta, una sobrecamisa y la chaqueta. ¿Esto que es un aquelarre o qué pasa?». Lo ha apuntado porque se habían sumado otras compañeras de la tarde a los comentarios sobre el look que lucía Miró.

Esto se ha resuelto con el analista y colaborador de televisión hablando alto y claro sobre ello: «Pues a mi me encanta. ¡Me encanto!». A su lado estaba la abogada Beatriz de Vicente, que suele ser especialmente participativa. Sin embargo, hoy seguía la escena desde la barrera, observando, escuchando y manteniéndose en silencio.

La que sí que ha criticado el estilismo de Miró ha sido la tertuliana Tania Sánchez. Esta ha dejado clara su opinión: «Me gustan más los equilibrios. Es que veo esa combinación y no se… Si te ves en la imagen de la tele parece que llevaras un pañuelo». Unos y otros han terminado riendo ante estas ocurrencias mientras Cristina Pardo tomaba las riendas del programa para pasar a analizar la previsión meteorológica de cara a los próximos días festivos.