La indeseada respuesta de Elma Saiz a la pregunta de Risto Mejide: «¿Está segura de que los jóvenes se jubilarán antes de los 71 años?»

No lo ha tenido fácil Risto Mejide al entrevistar a Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es lo que podría deducirse de la forma en la que ha terminado este cara a cara virtual, con conexión en directo de la titular de esta cartera, en 'Todo es Mentira' (Cuatro). Risto Mejide ha finalizado la conexión diciendo: «¡Me gustaría que contestara a alguna de mis preguntas». Lo decía mientras movía la cabeza en gesto de negación.

Minutos antes, el presentador del programa ha querido poner sobre la mesa diversos temas clave en relación al actual sistema de pensiones y a consecuencia del informe de BBVA que refiere que los jóvenes no podrán jubilarse antes de los 71 años. Risto Mejide le ha preguntado a este respecto y Saiz ha tirado balones fuera: «La reforma de las pensiones no recoge nada en relación a que las personas se puedan jubilar a los 71 años». Mejide le ha devuelto la pelota: «¿Pero tiene la certeza de que eso no va a ocurrir? Porque entonces es que el informe es falso y es publicidad engañosa».

La ministra ha mantenido la calma y ha pedido que se tomen en cuenta las supervisiones que se tienen de autoridades independientes y cómo la esta reforma de España »ha pasado con éxito los análisis, e incluso países como Alemania vienen a preguntarnos cómo lo estamos haciendo». Risto Mejide no se ha quedado conforme con la respuesta y ha incidido en otro dato que recoge el citado estudio de la entidad bancaria: «Los jóvenes cobran casi igual que los pensionistas, de tal forma que la brecha entre ellos se ha reducido a un 7%, ¿Ese es el tipo de igualdad que defiende el Gobierno de España?».

La réplica de la ministra ha dejado a Mejide tocado y hundido, por lo que no ha extrañado a nadie que terminara la entrevista con ese 'me gustaría que me contestara a alguna pregunta'. Y es que Elma Saiz le ha presupuesto que esto trataba de crear un «conflicto intergeneral y no me cabe en la cabeza, es como querer enfrentar a mis padres, con una pensión garantizada, que se va revalorizando por ley, con sus nietos. Hacemos políticas intergeneracionales y estamos en un momento de la historia con cifras históricas de empleo».

El presentador ha añadido otra cuestión para ver cómo reaccionaba la ministra: «Los jóvenes españoles tienen los sueldos más bajos de Europa, algo que solo ocurre en cuatro países más de la Unión Europea. ¿Podría desmentir este miedo al tema de las jubilaciones en relación a la población de menor edad?». La titular de Seguridad Social ha vuelto al tema del «conflicto intergeneracional» y finalmente el presentador ha terminado despidiéndose de ella.