Iñaki López solo necesita una pregunta para fulminar a Imanol Arias y Ana Duato tras la sentencia del caso Nummaria: «¿Por qué...?»

Este pasado lunes salía a la luz la sentencia de los actores Ana Duato e Imanol Arias, juzgados por el caso Nummaria. La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al intérprete vasco, tal y como este pactó con la Fiscalía, y ha absuelto a la protagonista de 'Cuéntame' de los delitos fiscales por los que estaba acusada. A su contable y principal acusado de la trama, el asesor fiscal Fernando Peña, le ha impuesto 80 años de prisión.

Este asunto ha sido uno de los temas más comentados de la actualidad en las últimas horas. Los platós de muchas cadenas de televisión se han llenado de debates en torno a esta condena, incluido el de 'Más vale tarde', el programa de Iñaki López y Cristina Pardo. Durante su emisión en laSexta, los contertulios se han pronunciado de forma muy clara sobre el juicio y ambas sentencias.

«Hablando de Ana Duato e Imanol Arias, la verdad es que han seguido dos líneas muy distintas de defensa. A ella le ha ido muy bien, a él también podemos decir que le ha ido bien porque ha pactado con la Fiscalía y la abogacía del Estado», comenzaba diciendo el periodista Leo Álvarez. «Pero él ahora va a tener antecedentes, ¿no?», recordaba entonces Cristina Pardo.

Beatriz de Vicente, abogada y colaboradora habitual del espacio, no dudaba entonces en responder, recordando que el actor «no va a cumplir condena y se enfrentaba a 27 años de prisión». Por su parte, Pardo señalaba que, a pesar de esto, «le ha ido mejor a Ana Duato que a él», algo ante lo que Leo Álvarez recordaba que la intérprete había hecho «la apuesta del yo no sé nada» y le había salido bien.

Tras poner sobre la mesa ambos escenarios, el presentador del espacio, Iñaki López, tomaba la palabra para lanzar una contundente pregunta en torno al caso Nummaria: «¿Cómo es posible que la ley diga que no exime el cumplimiento de la ley por no conocerla y que, sin embargo, a Ana Duato la vayan a absolver porque parece que no veía muy claro que estuviera llevando a cabo un fraude a Hacienda?».

Beatriz de Vicente volvía a intervenir entonces para responder al conductor, señalando que no es que desde la Justicia crean que la intérprete «sea completamente inocente». «Están diciendo que no ha quedado claramente demostrado que sea culpable», recordaba la criminóloga, señalando que esta «no tiene estudios económicos ni fiscales». «Nunca ocultó lo que realmente ganaba, solo le daba un concepto diferente», ponía esta sobre la mesa.

Ante la explicación de la tertuliana, el presentador vasco no dudó en replicar, comparando la situación con casos como el de Leo Messi. «Lo que tú has descrito es exactamente el caso de Messi y sí que se llevó una condena. La culpa se la puedes echar al asesor o al padre, pero fue a Messi a quien le dijo el Tribunal Supremo: usted tiene la obligación de saber a dónde va su dinero», evidenciaba Iñaki López, atizando duramente a Ana Duato.

No fue esta la única pregunta que el periodista quiso dejar en el aire durante el debate. De hecho, con tan sólo una cuestión fulminó a los dos protagonistas de 'Cuéntame', que han evitado la prisión, al contrario que otros famosos: «¿Por qué la Pantoja entra en la cárcel con condena de dos años e Imanol Arias no, con dos años y dos meses?».

A ello trataba de responder de nuevo la experta legal del programa, recordando que «el hecho de que te condenen a dos años o menos no te exime de ir a prisión». «El Código Civil abre la puerta a que puedan ser suspendidas, pero en el caso de la Pantoja quiso hacerse algo ejemplarizante», detallaba la abogada en 'Más vale tarde'.

«La pena supera los dos años, pero no las penas individuales. Si una pena en concreto no supera dos años, podrá ser suspendida», concluía la tertuliana del programa de laSexta para explicar por qué Imanol Arias había esquivado la prisión.