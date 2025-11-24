La impagable lección de Mayte García, ex de Santi Cañizares, tras la muerte de su hijo con cinco años: «Lo fácil habría sido querer irme con él pero…»

Mayte ha recordado cómo sucedió todo. «De vómitos y mareos al diagnóstico, un tumor cerebral, que fue difícil de asimilar», ha explicado a Joaquín Prat. Ella ha explicado que su duelo fue durante la enfermedad, que tras fallecer el pequeño llegó otra etapa de aceptación y afrontamiento, de tratar de que sus hijas siempre tuvieran presente a su hermano, pese a no estar físicamente con ellas. «Lo trabaja mucho internamente y forjé mucho la comunicación con mis hijas, a diario, para tratar de que entendieran lo que había pasado y lo que mamá quería que pasara, que era empezar una nueva vida teniendo a su hermano muy presente, que siempre quedara su legado y eso lo estamos ocnsiguiendo», ha terminado diciendo.
Joaquín Prat se ha emocionado al escuchar a Mayte García, «por la fortaleza que transmites». Le ha preguntado «qué aprende una madre que pierde a un hijo con cinco años» y la respuesta de ella ha sido contundente: «Lo más fácil habría sido taparme debajo de una manta, porque habría querido irme con él, pero elegí vivir en conciencia y valorar absolutamente todo».
En estos momentos apuesta por ayudar a otras familias en similares situaciones y ha hablado de una organización, 'El sueño de Vicky', que trata de dar apoyo y sostén a quienes viven trances similares. Mayte García ha insistido en que para ella es fundamental tratar de «ser mejor cada día y no vivir desde el rencor, sino siempre desde el amor». Vive una etapa bonita de su vida, según ha referido, con sus hijas en plena adolescencia y con su ex marido, Santi Cañizares, disfrutando también de una fase nueva, recién casado. «Si él está feliz, yo también, y así mis hijas y toda la familia», ha terminado diciendo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete