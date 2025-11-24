Suscríbete a
El tiempo justo

La impagable lección de Mayte García, ex de Santi Cañizares, tras la muerte de su hijo con cinco años: «Lo fácil habría sido querer irme con él pero…»

Ha compartido con Joaquín Prat cómo ha continuado su vida tras despedir a Santi, el primogénito de la familia que formó con el que fuera guardameta del Real Madrid. Mayte ha conmovido con su testimonio de fortaleza y resiliencia.

'El tiempo justo'
'El tiempo justo' telecinco

Maria Sánchez Palomo

Mayte García ha acudido al programa de Joaquín Prat para compartir cómo es la vida tras la muerte de un hijo. La ex mujer de Santi Cañizares se ha sentado así en 'El tiempo justo' (Telecinco) para conceder una entrevista sincera ahora que ... van a cumplirse ocho años del fallecimiento del primogénito de la familia, Santi. Su niño falleció tras luchar contra el cáncer durante varios años. Tenía apenas cinco años cuando tanto ella como su padre y sus hermanas tuvieron que despedirse de él, un complicado mes de marzo de 2018, y desde entonces Mayte ha apostado por dar visibilidad a lo sucedido «para transmitir ánimo y apoyar a quienes estén pasando por lo mismo».

Descarga la app