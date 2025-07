Iker Casillas confiesa a Leticia Requejo con quién se ha ido de vacaciones

El verano del que fuera cancerbero titular y capitán del Real Madrid está en boca de todos, al menos de todos los medios de comunicación y publicaciones especializadas en prensa rosa. En 'TardeAR' (Telecinco) están siguiéndole la pista, compartiendo cuanto van sabiendo de las vacaciones estivales de Iker Casillas. En estos momentos se encontraría en Colombia y es por ello que desde este lunes se siguen sus pasos para saber con quién comparte estos días de asueto lejos de su Móstoles natal.

Ayer ponían el foco en varios posibles romances que podría estar manteniendo Casillas este verano y del modus operandi del deportista: las contacta en redes sociales, se intercambian mensajes, después se dan los teléfonos, quedan en persona y… surge la chispa (o no). Si esta se prende, él pone una serie de condiciones a las personas que comparten intimidad con él: «Nada de contacto con prensa ni de publicar contenido a su lado en redes sociales». Así lo contaba Leticia Requejo este lunes y ella misma ha dado nuevos detalles sobre quiénes estarían con el futbolista en esas mediáticas vacaciones por tierras colombianas.

El madrileño se ha dejado ver en contenido de redes sociales con una colombiana, la conocida como 'La Pantoja colombiana', afirmaba Requejo. Se trata de Juliana Pantoja Beltrán, una psicóloga a la que conoce desde hace unos años y junto a la que se le ha visto en actitud muy amistosa. Otro de sus posibles ligues es una chica, a la que Leticia Requejo se ha referido como 'E', que conoció en el mes de febrero y juntos han compartido varios encuentros por toda la geografía española –Madrid, Málaga, Sevilla, entre otros lugares.

La aludida ha contactado con la periodista para confirmar cuanto ella dijo en directo este 21 de julio. «Se sorprendió al ver cuánta información tenía y me lo confirmó, no desmintió ninguna de esos detalles», ha explicado a cámaras. La estrategia de Iker Casillas respecto a la joven ha sido diferente, «pero no la ha negado». Requejo se ha comunicado directamente con Casillas que le ha dicho que no mantiene ningún tipo de relación amorosa con 'La Pantoja' pero «de E no me ha dicho nada pero no la ha negado, así que algo me hace pensar que sí que se habría iniciado alguna historia».

Iker Casillas mantiene cierta relación cordial con Leticia Requejo, por lo que ha llegado a comentarlo sobre sus vacaciones. El ex portero del Real Madrid y de la Selección Española ha sido contundente: «Sí, me voy de viaje como cualquier persona. Y claro que me iré con amigos y amigas. Lo que no voy a hacer es irme con cuatro mapaches y seis koalas». Ante tal comentario, tanto Requejo como Frank Blanco y Verónica Dulanto, entre otros, han reído el chiste del de Móstoles.