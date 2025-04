Ibai Llanos desvela que participó en un polémico éxito de Shakira: «No sabía que pasaría lo de Piqué»

De piedra. Así se han quedado este miércoles los seguidores de 'Aruser@s' (La Sexta) cuando el programa que comanda Alfonso Arús se hacía eco de una inesperada confesión del 'streamer', Ibai Llanos. Y es que, el creador de contenidos se sinceraba ante su público y revelaba que había participado en una polémica canción de Shakira sin saber qué tema iba a ser y que poco después se produciría la separación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué, con quien también colaboraría en sus exitosas 'King's League'.

«Eso tiene cuatro millones, trescientas mil visualizaciones, nada más y nada menos», comentaba Alfonso Arús, antes de que 'Aruser@s' pusiera sobre la mesa la confesión de Ibai Llanos sobre Shakira.

«Seguro que no sabías que yo colaboré en una canción con Shakira y Raw Alejandro», comenzaba diciendo Ibai Llanos a sus seguidores. «Y es que, la intro de 'Te Felicito', de Shakira y Raw Alejandro es mía», desvelaba el 'streamer' que seguidamente mostraba las palabras que decía en el inicio del éxito de la colombiana.

«Es mi voz, de hecho, tuve que firmar un contrato con la discográfica y me dijeron que si me gustaría colaborar con ellos», explicaba Ibai Llanos que a continuación destapaba lo que él no sabía de lo que había firmado. «Lo que no sabía era que la canción era 'Te Felicito que bien actúas de eso no cabe duda'. Yo tampoco sabía que meses después iba a acabar colaborando con Gerard Piqué en la 'Kings League', como tampoco sabía que meses después iba a pasar lo que pasó entre Shakira y Piqué», aseguraba el creador de contenidos en el vídeo que emitía 'Aruser@s' antes de sacar pecho como imán de la suerte ante su público.

«Acumula más de un millón de visitas y es el vídeo con más visitas que ha aparecido en toda mi historia. Así que si algún artista me quiere en su intro que me llame porque doy bastante suerte, al menos a nivel profesional, porque a nivel personal, tampoco di tanta suerte, pero bueno», sentenciaba con humor Ibai Llanos tras su sorprendente confesión que provocaba las risas en el plató de 'Aruser@s'.