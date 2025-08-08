La IA le pronosticó un posible diagnóstico de cáncer de páncreas y acertó: «¡Me ha salvado la vida!»

Si antes se solía buscar en google a qué podrían corresponderse ciertas molestias y sintomatología que se estaba experimentando, ahora la tecnología ha dado un salto de gigante y con la Inteligencia Artificial cada vez se mejoran más los diagnósticos médicos. Es el caso de Daniel Torralba, un joven que decidió utilizar la IA para saber qué podría estar ocurriéndole y esta le devolvió un posible diagnóstico que, tras ser estudiado por los profesionales médicos, se corroboró y ha permitido tratarlo a tiempo. Así lo ha contado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), dejando tanto a Pepa Romero como al resto de colaboradores sorprendidos por la historia que ha narrado el protagonista en primera persona.

Daniel Torralba ha compartido esto en redes sociales y su video se ha hecho viral. Ha comentado con la presentadora que él tenía «síntomas raros y difusor». Se dedica a la investigación científica y probó con la Inteligencia Artificial para ver a qué podría deberse. La respuesta le inquietó: cáncer de páncreas. Nada más tener ese posible vaticinio de lo que le estaría sucediendo acudió al hospital, a que lo atendieran profesionales médicos, que tras pruebas y cribas le dieron ese diagnóstico. De ahí que él lo tenga claro y hable de forma contundente: «La IA me ha salvado la vida».

En plató estaba David Céspedes, médico experto en salud pública, que ha tratado sobre el tema y ha reflexionado en relación a cuánto puede ayudar la IA a los diagnósticos tempranos. Según Céspedes, la clave en el caso de Torralba ha estado en que él «ha sabido utilizarla. A la IA hay que alimentarla, tratar de analizar los síntomas sin perder de vista a la persona, sus características, edad, sexo, historial médico, etc.».

Valeria Vegas le ha preguntado cómo «es eso de alimentarla» y Céspedes le ha dado la respuesta: «Por ejemplo, incluyendo la información que se da en artículos médicos de pago, los más novedosos y que arrojan más evidencias y propuestas. Esto no va de meter en Google que me pasa, porque igual te dice que tienes un cáncer o que padeces de lupus. Hay que ir más allá y no es recomendable usar una herramienta como la inteligencia artificial para buscar un diagnóstico salvo que sepas utilizarla al 100%».

Los tertulianos le han preguntado al médico David Céspedes sobre el futuro de la IA en medicina. «Funciona muy bien, para determinadas cosas y en situaciones concretas, pero hay que saber cómo sacarle partido y leer los resultados», ha terminado diciendo.